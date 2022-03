Vítězství to bylo dominantní, když Kincl čtyři kola diktoval tempo duelu. „Je pravda, že před zápasem jsem říkal, že mě bodový výsledek úplně neuspokojí. Na druhou stranu to ve finále byl vydřený zápas, takže jsem s ním spokojený,“ hodnotil na tiskové konferenci Kincl.

Duel Kincla s Krištofičem byl hlavním zápasem galavečera, jenž uzavřel hodně zajímavý program turnaje Oktagon 31. V 02 aréně ho sledovalo přes deset tisíc fanoušků! „Zápas jsem měl zcela pod kontrolou,“ uvedl Kincl, který prodal svoje zkušenosti ze zahraničních organizací. Krištofiče se snažil držet na zemi, což se mu v pohodě čtyři kola dařilo. V pátém sice převzal iniciativu Slovák, ale jeho snahy nemohly borce z Hradce Králové ohrozit. Patrik KinclZdroj: Facebook Patrika Kincla

I přes výhru byl dvaatřicetiletý Kincl trochu naštvaný, nelíbilo se mu totiž počínání jeho soupeře. „Neustále mě držel za rukavice, chytal se klece, dostal jsem i několik hlaviček. Byly to jasné fauly. Myslím, že tohle není hodno titulového zápasu," přiznal.

Nakonec však po zisku titulu převládla radost. „Je to krásný pocit. Vím, že každý bojovník chce ten pás. Mně se to podařilo hned prvním zápasem v Oktagonu. Je to ocenění za moji kariéru, a proto jsem tu možnost dostal hned v prvním zápase. Moc si toho vážím,“ doplnil Kincl. Ten si v následujících dnech užije zaslouženou dovolenou s rodinou, poté společně s dalším hradeckým zápasníkem Davidem Dvořákem odlétá do Ameriky.

Na závěr se rozmluvil i o případném dalším "fightu": „Viděli jsme průběh našeho zápasu. Za mě je souboj Pirát versus Vémola naprosto zbytečný. Je vidět, že Pirátovi tento styl nesedí a není to práce na dva měsíce, aby ohrozil nějakého zkušeného wreslera. Neříkám, že dělal špatnou práci, ale bylo to málo na mě, co by to potom bylo na Vémolu. Jediný zápas, který se pro lidi nabízí, je snad jasný,“ pousmál se Kincl a nepřímo poukazoval, že by podle něj mělo dojít na jeho souboj s legendou českého MMA Karlosem "Terminátorem“ Vémolou.