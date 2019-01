Hradec Králové - Již 5. ročník netradičního závodu smíšených dvojic na 19 kilometrů ovládli v nejrychlejším čase Miloš Kratochvíl a Markéta Hronová.

Hradecký koloběh - netradiční závod smíšených dvojic. | Foto: archiv pořadatelů

Ve středu se na Biřičce v Hradci Králové uskutečnil 5. ročník netradičního závodu smíšených dvojic. Hradecký koloběh je velmi populární akce pro dvojice, kde jeden muž a jedna žena společně překonávají vzdálenost devatenácti kilometrů. Střídavě jeden běží a druhý jede na kole, výměna je možná kdykoli.

Nádherná trasa závodu vede z Nového Hradce od rybníku Biřička převážně lesy do Hoděšovic, dále kolem Bělečka, rybníku Výskyt a zpět do centra závodu.

Letošní ročník byl rekordní nejen co do počtu startujících (pětaosmdesát dvojic), ale padaly i traťové rekordy. Nejrychlejší dvojice (Miloš Kratochvíl, Markéta Hronová) doběhla do cíle v čase 1:06:05. Druhé místo získal pro sebe pořádající tým Sportvisio (Roman Šinkovský, Marcela Rambová) v čase 1:06:09 a na třetí příčce se umístili David Hepner a Martina Hepnerová (1:06:39). Uznání si ovšem zaslouží všichni zúčastnění, jejichž věkový rozptyl byl od dvanácti do dvaašedesáti let.

Další sportovní akce pro širokou veřejnost, které pořádá organizace Sportvisio, se koná již v neděli 29. května v Trutnově, kde se na start postaví k premiérovému ročníku závodníci Olfincar Trutnovského půlmaratonu (21 km). Na programu je také závod na deset kilometrů, štafety 4x 5,25 km a dětské závody. Více informací o Hradeckém koloběhu a dalších akcích naleznete na webových stránkách sportvisio.cz. (šin)