Hradecký Park Golf si chce zakládat na klubovém životě a na péči o mladé naděje

V poslední době firma specializující se na rezidenční bydlení Holding BICZ spolupracuje s řadou známých českých sportovců. Například s oštěpařkou Barborou Špotákovou, plavkyní Barborou Seemanovou, bundesligovým gólmanem Jiřím Pavlenkou, předním českým tenistou Jiřím Veselým či s deblistou Romanem Jebavým. Ale to není vše. Společnost BICZ se letos navíc stala majitelem golfového areálu v hradecké Roudničce. Co s ním plánuje do budoucna?

Park Golf Hradec Králové. | Foto: facebook