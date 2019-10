Očekává se plná hala. Máte rád tyhle vypjaté duely?

Jasně, to je nejvíc. Člověk ale nesmí být přemotivovaný. Půjdeme odevzdat maximum.

V jakém rozpoložení se nacházíte?

Připravujeme se pečlivě, jsme nabuzení. Těšíme se na hojnou návštěvu. Věřím, že naši fanoušci vytvoří výbornou atmosféru. My se jim budeme chtít odvděčit co nejlepší výkonem. Pokusíme se vyhrát!

To jsou smělá slova. Beksa bude velkým favoritem, čím ji zaskočit?

Hlavně musíme eliminovat jejich rychlou hru a nedovolit jim střílet laciné koše.

První poločasy Hradci výsledkově nevychází… Kde hledat příčiny?

Je to zajímavé. První čtvrtiny máme dobré. Ty druhé ale vůbec. Tam vždy ztratíme. Do šaten odcházíme s mankem, což není dvakrát příjemné. Bylo by fajn to v pátek ustát po celé utkání a vyhnout se střeleckému výpadku. Dobrý vstup bude hodně důležitý.

Máte za sebou čtyři kola, na kontě žádné vítězství. Jste pod tlakem?

Měli jsme poměrně těžký los a jen jednou hráli doma. Každopádně je potřeba makat na obraně, tam nás bota tlačí nejvíce. Pracujeme na tom, musíme zlepšit komunikaci.

Výkon ve druhém poločase na USK už snesl přísnější měřítko. Jde o jisté povzbuzení?

Samozřejmě. Ověřili jsme si, že můžeme hrát vyrovnanou partii i s takto dobrým týmem. Pro sebevědomí je to strašně důležité zjištění. Hlava dělá hodně.

Máte lépe poskládaný kádr než v loňské sezoně?

Jádro zůstalo, což je dobře. Těch příchodů a odchodů není tolik jako vloni. Všechno si ještě sedá. Jsem ale přesvědčen, že naše výkony budou stabilnější.

Pardubický rozehrávač Viktor Půlpán má neobvyklý cíl: Vyhrajeme pro Viktorku

/ROZHOVOR/ Narodil se v Hradci Králové, chvíli tam i bydlel. V pátek se tam na čtyři hodiny vrátí. Protože jeho srdce dávno patří do pardubického dresu. Od minulého týdne ale už pro něj není basketbal jediným středem pozornosti. Míč „přebírá“ rodinná událost. Reprezentační rozehrávač Viktor Půlpán se stal otcem. Na světě přivítal dcerku Viktorku. A víte, jak to chodí s tím vítáním ve sportu… „Když se nám to nepovedlo proti Olomoucku, tak pro ni vyhrajeme v Hradci. Alespoň kluci mi to slíbili.“

Vloni jste prohlásil, že se basketbalové derby rivalských měst musí více zažít. Bude tedy toto třaskavější?

Myslím, že to bude podobné jako minulý rok. S Hradcem jsme zatím hráli jen dvakrát. Navíc je rozdíl v kvalitě obou týmů. Rozhodně jako hokejové derby to vyhrocené nebude.

Á propos, který tým v Kooperativa NBL představuje pro Pardubice toho nejvyhrocenějšího soupeře?

Pokud mám mluvit za sebe tak asi Děčín. Především na jeho palubovce. Tam to má těžké každý tým.

Jste tedy alespoň rád, že se Hradec Králové udržel v lize?

Jasně. Máme to tam z Pardubic kousíček. Takže pro mě z Holic je to podobná vzdálenost jako k domácímu utkání (úsměv).

Hradec ještě nevyhrál, hraje doma, navíc s Pardubicemi. Může mít vyšší motivaci?

Očekávám, že budou hladoví po první výhře. My tam ale jedeme s tím, že na nás body nabírat nebudou.

Rovněž váš tým má motivaci po výprasku od Olomoucka. Dostali jste větší záhul?

Utkání jsme si vytrpěli znovu u videa a na trénincích dostávali víc do těla. Vzali jsme jako plus, že nás nečekalo v týdnu žádné cestování k zápasu a mohli jsme se poctivě připravit na Hradec.

V posledních dvou týdnech dělíte myšlenky mezi basketbal a rodinu. Jaká je to pro vás nová situace?

Je to úžasné. Po každém tréninku se těším na obě holky. Po prohře s Olomouckem mi přešraňkování na malou hodně pomohlo. Bylo až neuvěřitelné, jak jsem rychle zapomenul. To dříve jsem se po každém nezdaru víc trápil. Škoda jen, že jsem nepřivítal Viktorku výhrou. Ale ta přijde v pátek (mrkne).