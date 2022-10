Za příjemného podzimního počasí, které na poslední chvíli stihlo vystřídat dešťové mraky, vyběhlo do tradičního hradeckého silničního závodu na třináct stovek běžců v různých věkových kategoriích.

Prověřené tratě hlavního závodu, které se mohou pyšnit certifikací Českého atletického svazu, zůstaly beze změny. Kosmetickou úpravou prošly z různých důvodů tratě doplňkového závodu na 5 kilometrů a závodní tratě pro nejmenší.

Hradecký půl/maraton 2022Zdroj: David AntošI přes ideální klimatické podmínky letos nikdo ze startovního pole nedokázal přepsat rekordní tabulky. Naštěstí o překonání osobních rekordů a vlastních limitů nebyla rozhodně nouze.

Start všech závodních kategorií byl situován do těsné blízkosti nově budovaného městského fotbalového stadionu, odkud závodníci běželi centrem do Malšovic a pak do příměstské části Malšova Lhota. Následně na všechny účastníky čekal velmi příjemný 10 km dlouhý okruh po asfaltové cyklostezce nádherným prostředím Městských lesů.

Nejrychlejším mužem na královské maratonské trati se stal Martin Kučera z Eleven Run Teamu v čase 2:33:24. Ženskou trasu opanovala Barbora Nováková ze Sokola Kunvald (2:57:34).

Hradecký půl/maraton 2022Zdroj: David AntošNejblíže k zápisu do historických tabulek měla vítězka ženského půlmaratonského závodu Michaela Brtníčková z Přerova, která se časem 1:17:16 přiblížila nejrychlejšímu z roku 2015 na méně než minutu. V mužích na nejvyšší stupínek vystoupal Jan Volár z Etriatlon Teamu (1:08:15).

V doplňkových závodech na 5km a ve štafetovém běhu na 21,097 km byly rovněž k vidění kvalitní výkony.

Následující 11. ročník Hradeckého půl/maratonu proběhne 8. října 2023.

Václav Husák

POČET ÚČASTNÍKŮ

Maraton: 161

Půlmaraton: 925

Závod na 5 km: 72

Děti: 49