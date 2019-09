Jako každoročně bude připravena maratonská i půlmaratonská trať a charitativní běh na 5 kilometrů Kingspan Běh proti rakovině, jehož celý výtěžek spolu s příspěvkem 300 korun za každého běžce od firmy Kingspan bude poukázán na účet Fakultní nemocnice v Hradci Králové, konkrétně na onkologické oddělení. Za čtyřletou historii Kingspan běhu proti rakovině bylo vybráno více než milion korun. Od loňského roku sami běžci mohou rozhodovat, na co konkrétně se peníze z tohoto běhu použijí.

Nedílnou součástí celé běžecké akce budou i dětské běhy. U těch je hlavní specifikum v tom, že děti startují v Žižkových sadech a končí na Malém náměstí.

Věkové kategorie, kde budou závodit děti: ročník narození 2014 a mladší (nesoutěžní běh se startem a cílem v Žižkových sadech, nebude měřeno na čipy, nevyhlašuje se pořadí, ocenění dostane každé dítě v cíli), ročník 2013 – 2012 (nesoutěžní běh se startem a cílem v Žižkových sadech, nebude měřeno na čipy, nevyhlašuje se pořadí, ocenění dostane každé dítě v cíli), ročník 2011 – 2010 (450 metrů, start Žižkovy sady, cíl Malé náměstí), ročník 2009 – 2008 (850 metrů, start Žižkovy sady, cíl Malé náměstí), ročník 2007 – 2006 (850 metrů, start Žižkovy sady, cíl Malé náměstí), ročník 2005 – 2004 (1000 metrů, start Žižkovy sady, cíl Malé náměstí).

Součástí bude i akademické MČR v půlmaratonu i přebor ČR záchranných a bezpečnostních složek.

Všechny kategorie v závodě: 1. půlmaraton – jednotlivci (18 – 29 let, 30 – 39 let, 40 – 49 let, 50 – 59 let, 60 a více let); 2. přebor ČR záchranných a bezpečnostních složek – jednotlivci (muži a ženy bez věkového omezení – pouze Policie ČR, HZS, SDH, Armáda ČR, Městská policie, Vězeňská služba); 3. půlmaraton – dvojice (mohou startovat muži, ženy i mix týmy bez věkového rozdílu); 4. maraton – jednotlivci (18 – 29 let, 30 – 39 let, 40 – 49 let, 50 – 59 let, 60 a více let).

Během dne si na své přijdou i diváci, tradičně nebude chybět Tam-tam Batucada a bohatý doprovodný program, který se uskuteční v Žižkových sadech.

ČSOB Hradecký půl/maraton má skvělou atmosféru a startuje z krásného prostředí Malého náměstí v Hradci Králové. Běžci po startu prokličkují uličkami okolo Malšovického stadionu, polovinu trasy obkrouží v Městských lesích a vracejí se zpět do centra města. Nenáročná trasa na kvalitním asfaltovém povrchu přímo vybízí k přepsání osobních rekordů ke konci běžecké sezony.

Informace o omezení v dopravě: 11.00 – 15.00 linka MHD č. 9 bude končit na zastávce Malšovice u Střelnice, auta budou mít povolen vjezd pouze ke Zděné boudě, v době od 12.25 do 12.50 nebude umožněn vjezd autům do Malého náměstí, od 13.30 do 16.00 bude dopravu na křižovatce Nezvalova a Mýtská řídit PČR. (mk, re)