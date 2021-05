Hradecký sport: do zápasů jdou fotbalisté a stolní tenistky

Druholigové fotbalové Votroky čekají v tomto týdnu dva zápasy, kdy se mohou zase o kousek přiblížit vysněnému postupu do nejvyšší soutěže. Utkání je možno sledovat živě či textově. Do akce půjdou také extraligové stolní tenistky SVS Hradec Králové, které dohrávají čtvrtfinálovou sérii play off.

Ilustrační foto | Foto: FCHK

ÚTERÝ 4. KVĚTNA FOTBAL Fortuna národní liga: 1. SK Prostějov – FC Hradec Králové (17.00), zápas textově na www.onlajny.com PÁTEK 7. KVĚTNA STOLNÍ TENIS Extraliga ženy – 2. utkání čtvrtfinále play off: SVS Hradec Králové – TJ Ostrava KST (18.00, herna v Chelčického ul.), zápas živě na www.ping-pong.tv SOBOTA 8. KVĚTNA FOTBAL Fortuna národní liga: FC Hradec Králové – FK Dukla Praha (15.45), zápas živě na ČT sport a textově na www.onlajny.com NEDĚLE 9. KVĚTNA STOLNÍ TENIS Extraliga ženy – případné 3. utkání čtvrtfinále play off: TJ Ostrava KST – SVS Hradec Králové (15.00), zápas živě na www.ping-pong.tv Poznámka: Zájemci o zveřejnění sportovní akcí a utkání v této rubrice je mohou zasílat do pondělí aktuálního týdne na e-mail lubomir.doudera@tiscali.cz.