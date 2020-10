„Zatím jsme čistí, nic nemáme a ani jsme neměli,“ pronesl včera Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů. Přitom třetí z východočeských celků hrajících Kooperativa NBL od covidu asi nebyl daleko a vyhnul se mu opravdu o vlásek. „Hráli jsme proti dvěma týmům, které šly potom do karantény kvůli koronaviru,“ vysvětluje hradecký lodivod.

Se svým týmem tak může alespoň ve venkovním prostředí podnikat společné tréninky. „Ano, chodíme jenom ven, do haly nesmíme. Navštěvujeme víceúčelové hřiště nebo workoutové hřiště. Jsme profesionálové, takže můžeme trénovat i ve skupině. A my této možnosti využíváme. Snažíme se udržovat v kondici, ale ke slovu přijde třeba i fotbálek či podobná zpestření. Něco pak kluci absolvují ještě individuálně,“ přibližuje Peterka, jenž zatím vcelku marně vyhlíží návrat na palubovku.

Kdy by se podle něj mohla nejvyšší tuzemská soutěž zase rozběhnout? „Já samozřejmě doufám, že se zápasy zase začnou hrát, jen nevím, jestli to bude už od začátku listopadu. Ono se to musí znovu rozběhnout, jinak by se to nedohrálo a to by potom byl problém především v návaznosti na finance, sponzory a další. Je to teď hodně nečitelné, takže těžko říct,“ povzdychl si závěrem.