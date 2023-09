Premiéra v první lize, jak se sluší a patří. Nováček z Hradce Králové vstoupil do druhé nejvyšší florbalové soutěže výhrou v Ostravě nad FBC Letka Toman Finance Group (5:4). Rozhodující náskok si Východočeši vytvořili v první polovině třetí třetiny, kdy šli do vedení 5:2. A přesto, že soupeř v závěru mocně dotahoval, hradecký FbC už si tři body utéct nenechal.

Pozápasové ohlasy k utkání FBC Letka - FbC Respect Hradec Králové | Video: FBC Letka - florbalový klub, www.youtube.com

Během léta prožil florbal v Hradci velký boom, když se tým z krajského města rozhodl postoupit licenci na 1. ligu od Kopřivnice. Díky tomu hraje i vrcholovou část poháru Českého florbalu, kde se zatím utkal se třemi soupeři ze Superligy a dva z nich dokázal porazit (Pardubice a Českou Lípu), padl jenom s pražskou Spartou.

To hlavní přišlo až o víkendu, když byla zahájena mistrovská soutěž. Proti Letce začal nováček trošku nervózně. Po deseti minutách hry se však rozkoukal a góly Rolína a Kuštana v rozmezí 32 vteřin šel do dvoubrankového vedení. Domácí dokázali odpovědět z přesilovky, na začátku 15. minuty snížil na 1:2 Vojáček. Dvoubrankové vedení vrátil po změně stran hostům Krejčí. To jim však vydrželo jen něco přes minutku, když vzápětí snížil Slončík.

Náskok si tak hradečtí florbalisté vybudovali mezi 46. a 47. minutou. Góly Koubka a Hegera je poslaly do rozhodujícího trháku. Letka sice mač v závěru po brankách Petereka a Šincla zdramatizovala, ale na vyrovnání jí už nezbyl čas a Hradec mohl slavit první výhru v 1. lize!

„Ze začátku utkání byla cítit nervozita, nebyli jsme tak kvalitní na balónku. Nebylo to od nás o nějaké hezké hře, spíše na morál, abychom zápas zvládli. Jsem rád, že se nám povedlo zvítězit, i když se tolik nedařilo,“ řekl hradecký kouč Tomáš Pokorný.

FBC Letka Toman Finance Group - FbC Respect Hradec Králové 4:5



Fakta – branky: 5. Vojáček, 26. Slončík, 53. Peterek, 60. Šincl - 10. Rolín, 11. Kuštan, 25. Krejčí, 46. Koubek, 47. Heger. Rozhodčí: K. Sojka - T. Sojka. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 56. Třetiny: 1:2, 1:1, 2:2