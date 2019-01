Hradec Králové – V sobotu 28. dubna startuje jarní část extraligy mužů v pozemním hokeji na venkovní ploše. Proč až tak dlouho? Důvod je prostý, mužská reprezentace startuje na kvalifikačním turnaji v Japonsku, kde se bude rozhodovat o její případné účasti na olympiádě v Londýně.

Ilustrační foto | Foto: www.ph–slaviahk.cz

Slavia Hradec Králové obsazuje se třinácti body v extralize páté místo, ale přáním všech je postoupit do vyřazovacích bojů. „Sešívaní“ absolvují jarní premiéru v Bolevci s cílem získat tři body.

Po postupu slávistů do extraligy v hale došlo ke změně na trenérském postu, když Jiřího Bártu nahradila nová dvojice Ladislav Smetana – Radovan Stránský. Oba v minulosti řadu let oblékali červenobílý dres jako aktivní hokejisté, a tak nejdou do neznámého prostředí. „Příprava proběhla v domácích podmínkách podle plánu. Zaměřili jsme se hlavně na fyzickou kondici, ale nezapomněli jsme ani na nácvik různých herních situací,“ řekl jeden z trenérů Ladislav Smetana.

V hráčském kádru k žádným změnám prakticky nedošlo. „Hostování bylo prodlouženo Filipu Vránovi z Brna, jinak dostávají šanci talentovaní starší dorostenci. Pro postup do play off uděláme maximum. Byl by to další velký úspěch hradeckého pozemního hokeje. Věřím, že nám pomohou i naši příznivci, kteří přijdou na naše zápasy v hojném počtu,“ uzavřel Ladislav Smetana.

Jarní program: 28. dubna Bolevec – Hradec Králové (11.00), 5. května Mnichovice – Hradec Králové (13.00), 8. května Hradec Králové – Rakovník (11.00 Všesportovní stadion umělá tráva), 19. května Hradec Králové – Praga Praha (11.00 Všesportovní stadion), 20. května Slavia Praha – Hradec Králové (10.45), 26. května Hradec Králové – President Praha (11.00 Všesportovní stadion), 3. června (Litice – Hradec Králové (16.00). (js)