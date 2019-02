Hradec Králové - Tak tohle se nečekalo. Extraligoví pozemkáři Slavie Hradec Králové zajížděli k dalšímu utkání nejvyšší soutěže na pražskou Hostivař. V přímém souboji o účast v play off však „sešívaní" neuspěli a situace je pro ně hodně složitá. Přitom v poločase vedli 1:0, ale po pauze dvakrát inkasovali.

Ilustrační foto | Foto: www.ph–slaviahk.cz

Hostivař má nyní na Hradec pětibodový náskok, Pražané však mají o zápas více.

Extraliga mužů: Hostivař – Slavia Hradec Králové 2:1 (0:1). Branka HK: Pilný. Hradec: Keprta – Machút, Suchý, Blažíček, Smejkal – Ellinger, Krýsl, Hynčík, Rak – Toms, Straka. Střídali: Kulička, Pilný, Bryscejn.

Ladislav Smetana, trenér Slavie Hradec Králové: „Do hlavního města jsme odjížděli s cílem získat tři body, což se nám bohužel nepovedlo. Přesto první poločas z naší strany nebyl vůbec špatný. Hra se nám dařila, vytvářeli jsme si šance a jednu z nich proměnil ve 14. minutě Pilný v náš vedoucí gól. Po přestávce na nás Pražané vlítli, hodně presovali, což nám moc nesedělo. Prakticky patnáct minut jsme se k ničemu nedostali. Výjimkou byla 49. minuta, kdy z trestného rohu Hynčík nastřelil tyč. O minutu později po rychlém protiútoku domácí vyrovnali. Tento moment zápas úplně otočil. Hostivař najednou vycítila šanci a pět minut před koncem se z přísné penalty dostala do vedení. Při našem závěrečném tlaku nás opustilo i potřebné štěstí, neboť Hynčík z voleje trefil pouze domácího gólmana do masky. Nyní nám nezbývá nic jiného, než v sobotu ve Farářství porazit Rakovník, aby naše šance na play off ještě žila. Začátek tohoto důležitého zápasu je v 15 hodin. Podporu fanoušků budeme moc potřebovat."

Jan Skalička