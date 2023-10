V předehrávce 6. kola Extraligy mužů ve stolním tenise se mezi domácím Sokolem PP Hradec Králové 2 a týmem TJ Ostrava KST dal očekávat vyrovnaný souboj. Obě družstva nezačala nový ročník úplně ideálně a potřebovala bodovat. Výsledek 3:0 pro hosty je tak určitě do jisté míry překvapením.

Hradec padl s Ostravou jasně 0:3 na zápasy. | Foto: se svolením klubu

Ostravané však předvedli soustředěný výkon, v koncovkách setů měli pevnější nervy a určitě i potřebnou dávku štěstí. První bod zařídil Radim Morávek výhrou nad Felipe Olivaresem, druhý přidal Patrik Klos. Utkání pak do vítězného konce dotáhl Ondřej Bajger, který měl až do tohoto duelu letošní bilanci jediné výhry a osmi porážek. Souboj s Vlastimilem Bubnem ovšem zvládl a pečetil výhru hostů.

„Je to sice hladké vítězství 3:0, ale pomohlo několik šťastných koncovek, nějaké to prasátko, nějaký kant, nebylo to jednoduché. Já jsem hlavně rád za Ondru Bajgera, že konečně vyhrál zápas. Letos toho zatím ještě moc nepředvedl a doufám, že ho tohle nakopne. Dneska zkrátka všechno vycházelo, výborný výkon podal Radim Morávek, Patrik Klos taky vyhrál a Ondra to vybojoval. 3:0 je za mne výborný výsledek,“ řekl po utkání hostující trenér Karel Karásek.

Domácí kouč Michal Lebeda ml. už pochopitelně tolik spokojený být nemohl. A po utkání to přiznal. „Nevyšlo nám vůbec nic, prohráli jsme 0:3 a uhráli jeden set. Ono to asi úplně neodpovídá tomu, co jsme viděli, na druhou stranu výkon nebyl úplně optimální a je to veliké zklamání.“

- Jaroslav Odstrčilík