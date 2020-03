Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí, aby se vytvořil velký skok do vzduchu, silné deště a měnící se povětrnostní podmínky v průběhu týdne vše zhatily. Kvůli bezpečnosti byl závod zrušen. Páteční program tak přišel o svoje finále, což mohlo všechny mrzet. Zdraví je však přednější.

Hrdina týdne v Královéhradeckém kraji: Útočník Prekop byl u všeho podstatného

Klíčový hráč Votroků v generálce s fotbalisty Chlumce nad Cidlinou? Pokud byste vsadili na dvougólové střelce Šípka s Radou, byli byste blízko, ale netrefili se. Na vítězství 4:1 nese zásadní podíl jiný muž. Erik Prekop. Slovenský útočník v hradeckých službách působil možná nenápadným dojmem, přesto měl prsty ve všem podstatném. Šípkovi přihrál na vedoucí gól, spolupráce s Vlkanovou vedla k první penaltě, při druhé byl ve vápně sražen on sám. Na hrotu se bil jako lev, v sobotu byl nejplatnějším hráčem Frťalovy družiny.

Komentář Pavla Krále: Je pořád čas? Liga je liga

Co ukázala generálka? Bude mít fotbalový Hradec na boj o postup? Otázek před blížícím se startem jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY je celá řada. ,,Jsme ve druhém roce přestavby kádru,“ podotýká kouč Zdenko Frťala. Chce ještě čas, cítíte z jeho slov. Všechno si prý teprve sedá. S výkonem proti Chlumci nad Cidlinou, jež na podzim udělal pořádnou pohárovou díru do světa, byl paradoxně spokojenější než s výsledkem (4:1). Dvě proměněné penalty, dvě potrestané hrubky soupeřovy obrany. A pak řada zbrkle zakončených nadějných kombinací. Ano, Hradec mohl dát branek víc. Šance byly. Tady jsou rezervy. Příchod zkušeného exklokana Jakuba Rady by se mohl stát zásadním prvkem úspěšného jarního tažení. Hru zklidní, kopne vám standardku a co víc, bezpečně promění také penaltu(y). Zákonitě i on bude chtít mezi elitu. Do soutěže, která táhne. Je více na očích. Tohle by hráčům mělo kolovat v krvi. Stadion (ne)stadion. Liga je liga. Čím dřív, tím líp.