V sobotu se svěřencům trenérského dua Baďouček - Hlaváč podařil rekordní výsledek sezony. V domácím prostředí horalé outsidera vypráskali vysoko 15:0! Řádil kanonýr Petr Sýkora, jenž ke dvěma vstřeleným brankám přidal čtyři gólové asistence. Zajímavostí je fakt, že naprosto stejného výsledku Vrchlabí dosáhlo takřka na den přesně loni - 9. února 2019 rozdrtilo Řisuty.

Smolař týdne v Královéhradeckém kraji: Koubek se vrátil po nemoci a dostal pět gólů

Návrat se nevydařil. Exhradecký fotbalový brankář Tomáš Koubek se po nemoci vrátil do branky Augsburgu, ale inkasoval pět gólů a jeho tým podlehl na hřišti Frankfurtu 0:5. Koubek, který dříve působil i v Liberci, Spartě a francouzském Rennes, chyběl v brance německého celku kvůli chřipce a nebyl u předchozího vítězství nad Brémami. Nyní se vrátil. Český gólman ve třech bundesligových zápasech v novém roce inkasoval celkem dvanáctkrát. Pět gólů mu dal také před třemi týdny Dortmund, který vyhrál 5:3 díky hattricku debutujícího „zázračného“ Nora Erlinga Haalanda.

Komentář Jiřího Fejgla: Varovné výstřely pro Votroky

Potkali kvalitu, to bezpochyby. Minulý týden Slask Wroslav, čtvrtý tým polské ligy, pojem, slavný klub. Nyní pražskou Duklu, jednoho z hlavních favoritů na postup do české nejvyšší soutěže.

Hradečtí fotbalisté dva zápasy s týmy na úrovni nezvládli. Pokaždé předvedli šílené chyby v defenzivě. Inkasovali celkem osmkrát, sami skórovali dvakrát.

Přitom jejich ambicí je posunout se do kategorie mužstev, s nimiž zatím v přípravě prohrávají. Vedle Slasku a Dukly nestačili ani na Mladou Boleslav, to jen pro připomenutí.

Byť jde pouze o zimní chystání se na jaro ve druhé lize, tyto signály nelze zlehčovat. Ne ani tak výsledky, ale především způsob, jak k prohrám došlo. Pokaždé hrála roli bohorovnost, možná nekoncentrovanost.

V takovém módu se o postup do ligy hrát nedá. Votroci musí změnit nastavení - a to zásadně.