Znovu prokázala svou jedinečnost. Snowboardcrossařka Eva Samková vykročila za obhajobou triumfu ve Světovém poháru výhrou v Montafonu famózním způsobem. Vyhrála všechny jízdy!

Eva Samková na tiskové konferenci před novou sezonou. | Foto: Iva Roháčková

Rodačka z Vrchlabí tím soupeřkám dala jasně najevo, kdo by měl být v letošní sezoně pánem na svahu. Sklonit se před jejím uměním musela i největší rivalka Michela Moioliová z Itálie. ,,Bylo to hodně natěsno. Kdyby to bylo o dvacet metrů delší, tak bych byla třeba čtvrtá,“ komentovala svůj triumf olympijská šampionka ze Soči. O náhodu ale rozhodně nešlo. Bravo Evo!