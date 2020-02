Hrdina týdne v kraji: Fantazie. Charvátová brala na MS bronz!

,,Do třicítky by to bylo krásné,“ říkala před pátečním sprintem Lucie Charvátová. Rodačka z Hradce Králové, žijící ve Vrchlabí, však výrazně tento cíl předčila. S vysokým číslem 80 si dojela pro famózní a velmi nečekaný bronz na biatlonovém mistrovství světa v italské Anterselvě.

Lucie Charvátová ve sprintu | Foto: ČTK/AP/Matthias Schrader