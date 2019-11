Obrana Pražanů si s ním téměř nevěděla rady. Hbitý štírek jí motal hlavy fintami i rychlostí. V 54. minutě vše vyšperkoval přesnou střelou zpoza vápna. Šlo o jeho sedmou trefu v sezoně. Sobotní výkon ,,Vlčáka“ měl zkrátka prvoligové parametry.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Hokejisté Trutnova doma schytali debakl

Upřímně, tohle se nečekalo. Ve středečním programu druhé hokejové ligy vyhráli trutnovští Draci na ledě Nové Paky 6:4 a Mostečtí Lvi doma senzačně padli s outsiderem z Jablonce nad Nisou (1:10). V sobotu pak Most přijel do Trutnova, kde si domácí na třetí tým tabulky věřili. Proč by také ne, vždyť ve druhém kole tu stejného soka porazili 5:1. Jenže tentokrát bylo vše jinak. Severočeši už po první třetině vedli 3:0 a ve zbytku utkání soupeře doslova rozebrali. Konečný výsledek 1:10 odměnilo publikum pořádným pískotem.

Komentář Jiřího Fejgla: Soupeři a jejich faktor X

Votroci mají našlápnuto, na jaře se pokusí urvat jedno z prvních tří míst druhé ligy. Zkrátka se pokusí o postup do elitní společnosti.

Fotbalový Hradec je po podzimu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pátý a ve druhé části ročníku má v plánu pod sebe zatlačit další dva týmy. Bude to však tuze tvrdá zkouška.

Proč? Protože před ním jsou čtyři týmy, které mají svůj faktor X.

První Pardubice jedou na vlně nadšení, kterou ještě rozbouřilo rozhodnutí o stavbě nového stadionu.

Druhou Jihlavu žene pocit křivdy, který zažila na jaře v baráži s Karvinou. Rozhodčí zařízli Vysočinu nechutně, to se nezapomíná.

Třetí Brno má nového trenéra, který přinesl euforii a entuziasmus, navíc je na tom ekonomicky dobře, což demonstruje angažování reprezentanta Ondřeje Vaňka.

Čtvrtá Dukla - je prostě Dukla, klub z nejslavnějších.

Proto Hradec musí rovněž najít nějakou tu přidanou hodnotu. Pak bude úspěšný.