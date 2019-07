„Musím vyzdvihnout organizaci. Vše tady fungovalo,“ vysekl poklonu Nobuaki Kanazawa, prezident federace SKIF. Pořadatelé v čele s Kamilem Guzkem, ředitelem šampionátu, sklidili uznání. V ČPP Aréně se během tří dnů představilo čtrnáct set reprezentantů z takřka padesáti zemí. „Líbí se mi tady. Musím pochválit pořadatele, organizace je skvělá,“ řekl za všechny Portugalec Manuel Braga Lino, v 84 letech nejstarší účastník MS.

Smolař týdne v Královéhradeckém kraji: Na úvod dvě šance. Vlkanova gól nevstřelil

Hradecký fotbalista Adam Vlkanova je i v novém ročníku druhé ligy hlavní útočnou zbraní Votroků. První duel v Sokolově byl však pro čtyřiadvacetiletého hráče smolný. Gól mohl vstřelit už ve druhé minutě, po krásné individuální akci už překonal brankáře, míč poskakoval po brankové čáře, ale domácí zadáci ho odvrátili. „Dýchalo by se nám lépe,“ přiznal kouč Zdenko Frťala fakt, že branka by týmu pomohla. Vlkanova měl vzápětí další šanci, ale vystřelil slabě. Netrefili se ani další a Hradec uhrál na hřišti Baníku remízu 0:0.

Komentář Tomáše Raise: Ligový úvod rozehrál další příběhy

Je to zase tady. Nový ročník druholigové fotbalové sezony byl zahájen, a to i se třemi východočeskými zástupci.

Pardubice? Premiéru na domácím stadionu zvládly vítězně. Obvyklým způsobem zápas rozehrály, prosadily se, ale na konci dostaly varování. Tři body se počítají. Žižkov navíc ukázal, že s pozměněným týmem nechce opakovat záchranářské trable. Chrudim? S novým trenérem pro vítězství. Body ze stadionů soupeře v předchozím ročníku Východočeši tolik nevozili. Na hřišti Vítkovic udrželi čisté konto a po jediné trefě utkání si užili vítězný vstup do sezony.

Hradec Králové? V Sokolově bez branek. Ztráty Votroci litují, protože především v úvodu utkání měli šance na skórování. Bojovný zápas skončil dělbou bodů. Nyní si doma Hradec musí poradit s pražskou Duklou.

První dějství provází vždy velká očekávání. Nevyhrál favorit z Brna, doma padla exligová Dukla, bodoval nováček z Líšně. Co nabídnou další kola?