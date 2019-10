Jenže následně se Čechova kariéra zadrhla, dokonce odešel na hostování do třetiligového Ústí nad Orlicí. Až teď se zase začíná usazovat v hradecké sestavě. A včera se prosadil i střelecky. Jeho trefa z 53. minuty byla vítězná v duelu ve Vlašimi (2:0).

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Rekordní porážka basketbalistek Trutnova

Nejvyšší porážku za pětadvacet sezon v nejvyšší soutěži utrpěly v sobotu basketbalistky Lokomotivy Trutnov. Krkonošský tým prohrál na palubovce mistrovského klubu a českého giganta ZVVZ USK Praha rozdílem 107 bodů 141:34! Ve třetí čtvrtině Východočešky nedaly dokonce ani bod a prohrályji 36:0. Nikdy také nedostaly více bodů v ligovém zápase. „Nastoupili jsme s příliš velkým respektem, měli strach a dělali zbytečné chyby,“ řekl trenér Michal Martišek. Klubového rekordu v počtu nastřílených bodů dosáhly také hráčky USK Praha.

Komentář Jiřího Fejgla: Proč mazat hradecké DNA?

Už když Miroslav Schön, šéf hradeckého hokeje, na předsezonní tiskovce mluvil o tom, že pětiletku lze splnit dříve než za pět roků, dalo se to tušit: Big Boss se namlsal parádní základní částí minulé sezony a je hladový. Chce úspěch. Nejlépe okamžitě.

Vloni přitom mluvil o dlouhodobých plánech, trenérovi Tomáši Martincovi dal pětiletý kontrakt.

A teď by to mělo být jinak? Nyní by měl do Hradce dorazit trenér slovutného jména, mistr světa, extraligy, ale také kvůli aféře dotýkající se úplatků v hokeji kontroverzní postava Vladimír Růžička?

Samozřejmě, Růžička je persona, hokejová hlava, jakých mnoho není. Může s Hradcem udělat úspěch, vyšvihnout ho výš. To ano.

Jenže to stejné může (a má k tomu nakročeno) zvládnout také Martinec. On dává Hradci z velké části jeho náturu, jeho DNA, on zná kluky od základny po juniorku, pomáhá piplat celý klub.

A hlavně: Není neúspěšný.