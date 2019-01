Královéhradecko - Vrátil se ve velkém stylu. Co zápas to gól. Fotbalista Jakub Šípek se zatím úspěšně rve o místo v Hradci Králové.

Jakub Šípek. | Foto: fchk.cz

Ve středu se trefil v utkání Tipsport ligy proti Příbrami a stejný kousek zopakoval i v sobotu proti Ústí nad Labem. I jeho zásluhou jsou Votroci ve skupině A stoprocentní a mají naději na postup do finálového turnaje. Šípkovi pomohlo půlroční působení v Chrudimi. „Hostování mi prospělo a hodně ukázalo,“ přiznal devatenáctiletý útočník, který si už v osmnácti zahrál v dresu Hradce první ligu. „Chci se tady udržet,“ vyhlásil svůj cíl do zimy. Zatím se mu to daří.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Rezerva Trutnova si uřízla pořádnou ostudu

Nechybělo moc a hokejisté Trutnova B v základní části Krajské ligy mužů Královéhradeckého kraje skončili na třetí příčce. Nakonec druholigové rezervě „bedna“ utekla. Mnohem víc ale musí tamní hráče trápit nedělní výsledek z druhého kola nadstavbové části. Na ledě Nového Bydžova béčko Draků vyhrálo úvodní třetinu, v polovině zápasu drželo nerozhodný stav 4:4, nakonec ale zpět do Krkonoš odjelo s pořádným debaklem. Domácí hokejisté totiž ve druhé polovině utkání chytli střeleckou slinu a soupeře porazili rekordním, možná až hrozivým výsledkem 16:4!