„Běželo se mi super. Hodně jsem to řezal do třístovky, závěr už bolel,“ řekl Müller. Bronz na hladké čtyřtovce bral Lukáš Hodboď. Oba pak byli tahouny zlaté štafety Sokola, která opanovala závod na 400 metrů. Dalšími členy byli Michal Desenský a Filip Blatník. Bronz získal i Marek Bahník ve skoku vysokém (217 cm).

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Přepychy s debaklem. Dostaly jedenáct gólů

Novou sezonu v nižších fotbalových soutěžích začaly nepříjemnou fackou Přepychy, účastník krajské I. B třídy. V úvodním kole Poháru hejtmana na domácím trávníku dostaly jedenáct gólů od Dobrušky, která se v minulém ročníku dodatečně zachránila v krajském přeboru. Už v poločase byl stav pohárového duelu 6:0, po přestávce favorizovaný tým přidal dalších pět branek. V okresním derby dvou týmů z Rychnovska se v dresu vítězného celku blýskli hattrickem Jiří Kořínek a Marcel Majer.

Komentář Petra Dejnožky: Facka. Musí začít od nuly

Po výhře ve Vítkovicích (1:0) byli fotbalisté Chrudimi na vrcholu blaha – pohoda, skvělý vstup do sezony, spokojenost na všech frontách. A pak? V duelu s Líšní (1:3) se nad chrudimskou hrou přehnal orkán. První poločas ušel, po pauze nefungovalo nic. Ofenzivní snahy byly anulovány daleko před pokutovým územím soupeře, rychlí hráči Líšně trápili obranu pravidelnými brejky. Po dvou gólech v rozmezí tří minut bylo vymalováno. Rozhozená Chrudim za více než třicet minut hry odpověď nevymyslela. Po šesti vítězstvích v řadě tým pod trenérem Jaroslavem Veselým poprvé padl. Bohužel, dosti nešťastným způsobem. Otázka je, co bude dál. Před startem ligy by tři body z úvodních dvou zápasů v klubu brali, odrazový můstek je dobrý. Na Líšeň je potřeba zapomenout, v tom již praxi mají. Úvod sezony náramně připomíná loňský ročník. Cenný bod ze Žižkova, vedení nad Ústím a poté blesková otočka. I tenkrát se nezkušený tým zmátořil a dokráčel si pro záchranu. Věřme, že na podobný scénář najede Chrudim i letos.