Po opatrnějším úvodu zabrala ve druhé zatáčce a přehnala se přes všechny své soupeřky. Už se zdálo, že finišuje pro zlato, ovšem na cílové pásce ji předstihla Kaczmareková. Polka zvítězila o šest setin sekundy! Atletka Hvězdy zaběhla čas 52,40 sec, který je druhým nejrychlejším v její kariéře.

Smolař týdne ve východočeském regionu: Tenistka Siniaková titul v deblu neobhájila

Pro leckterého tenistu by se jednalo o životní úspěch, ne však pro Kateřinu Siniakovou. Ambiciózní rodačka z Hradce Králové obhajovala s parťačkou Barborou Krejčíkovou wimbledonský titul ve čtyřhře. Jejich pouť však skončila v semifinále, kde jim vystavil stop kanadsko-čínský pár Dabrowská - Sü I-fan. Češky prohrály ve třech setech 1:6, 6:3, 3:6 a nezopakují tak ani jeden z loňských grandslamových triumfů (na Roland Garros vypadly už v 1. kole). Zákonitě přijde i pokles v deblovém žebříčku.

Glosa Vojtěcha Žižky: Zázrak skončil na záchodě

Smutným údělem malých sportů je to, že zprávy o nich se do médií dostanou, jen když se stane něco zcela výjimečného. Ať už v pozitivním, nebo - a to častěji - negativním smyslu. Teď se o tom ke své škodě přesvědčují české šachy. Ruku na srdce: kdo kromě aktivních šachistů znal jméno Igor Rausis? Původem lotyšský velmistr hrál léta za Česko, v žebříčku FIDE je po Davidu Navarovi druhým nejvýše postaveným tuzemským hráčem. Po padesátce předváděl zcela nebývalé výkonnostní zlepšení, unikátní i ve světovém měřítku. Přibývalo hlasů, že je to jaksi podezřelé. Přísně logický svět šachu na podobné zázraky moc nevěří.

Až to prasklo. Rausise na turnaji ve Štrasburku načapali na záchodě s mobilem v ruce, jak (zřejmě) analyzuje svou právě probíhající partii. Podvod desetiletí a mezinárodní trapas? To přinejmenším. Královská hra inkasovala tvrdý políček: podvádí se v ní stejně jako v jiných, „profláknutějších“ sportech. Jeden rozdíl ale přece jen najdeme. Rausis nezapíral, vinu přiznal a okamžitě ukončil kariéru. Alespoň tohle by mohlo být inspirací pro zástupy dopujících sportovních gladiátorů.