/FOTOGALERIE/ Hradecký bojovník MMA David Dvořák se chystá na dalšího soupeře v nejlepší lize světa. V rámci přípravy naskočil v neděli do soutěžního fotbalového zápasu a uvedl se parádně.

Fighter David Dvořák ve fotbalovém dresu Olympie Hradec Králové. | Foto: Aleš Vladyka

Tatsuro Taira bude dalším soupeřem Davida Dvořáka v prestižní organizaci UFC. Třiadvacetiletý Japonec je doposud neporaženým bijcem MMA, čtrnáctkrát zvedl ruku jako vítěz, z toho poslední čtyři poslední mače vyhrál na poli fighterské „Ligy mistrů“. Tento souboj v rámci muší váhy by se měl uskutečnit 14. října v Las Vegas.

Pro královéhradeckého bojovníka to může být klíčový duel s ohledem na jeho setrvání v UFC. První tři zápasy tam sice vyhrál, ale pak přišly tři porážky na body za sebou a rázem se český Hrobník ocitl pod tlakem. Ale jak sám tvrdil už před posledním utkáním, nic takového nepociťuje.

Medailonek Davida Dvořáka: jak moc (ne)znáte královéhradeckého zápasníka MMA?

„Taira je šikovný a nebezpečný soupeř. Je neporažený, takže to je velká výzva. Musím dělat to nejlepší, co umím. Hodně dřít, makat a jsem přesvědčený, že to prolomím a odjedeme domů vítězně,“ uvedl Dvořák.

„Na jednu stranu mít 4-0 v UFC není sranda. Jeho soupeři nebyli blbci, ale také to nebyli nejostřejší tužky v penále, nebyl to nikdo z TOP 15. Když vezmu své soupeře, třeba Nicolau či Kape, takové on v kariéře ještě neměl. Těžko říct, jak by vypadal jeho zápas s nějakým elitním zápasníkem. Rozhodně ho ale nepodceňuji,“ dodal jednatřicetiletý bijec.

Fighter David Dvořák ve fotbalovém dresu Olympie Hradec Králové.Zdroj: Aleš VladykaDvořák je už v plné přípravě na zápas. V rámci ní také o uplynulém víkendu naskočil do soutěžního fotbalového utkání za Olympii Hradec Králové, kde ho před novou sezonou 2023/2024 zaregistrovali. Jedná se o ambiciózního nováčka a zároveň i největšího favorita okresního přeboru Královéhradecka.

Do městského derby doma s Malšovicemi nastoupil elitní český fighter na poslední desetiminutovku a stihl dokonce skórovat, když vsítil jubilejní desátý gól svého mančaftu v utkání druhého kola. Olympia vyhrála drtivě 10:2 a navázala na předchozí vysoké vítězství 8:1 v Kobylicích.

„Ještě v žácích jsem fotbal na okresní úrovni hrával, poté jsem se více věnoval šachům. Nabídku zahrát si za Olympii jsem dostal od kamaráda Jirky Štěpánka (šéf klubu – pozn. aut.). Většinu kluků tam znám, občas si s nimi chodím zatrénovat,“ přiblížil David Dvořák. Ten si teď v jednom týmu zahrál s Jiřím Novotným, bývalým fotbalistou pražské Sparty a držitelem čtrnácti mistrovských titulů.