Pardubice - Druhé dostihové odpoledne na zdejším závodišti bylo ve znamení pěti překážkových cross country, dvou dostihů přes proutky a tři roviny.

Italský den na pardubickém dostihovém závodišti | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Hlavním dostihem dne byla Cena dostihového klubu – Velká cena Itálie – Memoriál Carla Biffiho. Jeho vítězem se stal Mr. Land v sedle se žokejem Bartošem, který jako jediný z jezdců a žokejů vyhrál dva dostihy.

Dostih výborně rozeběhl L´ amour (ž. Myška), ale po odstoupení Lakrega (Mátl) se na špici střídali Tresh (ž. Hurt) a Hirsch (ž. Andrés). Postupně se však propracoval na špici také Mr. Land a po překonání 28. překážky si vytvořil menší náskok, který mu vydržel až do cíle. Devítiletý Mr. Land ze stáje KOTERO je připravován Josefem Váňou a po loňském čtvrtém místě v prestižní Ceně Labe prokázal, že to je spolehlivý kůň. Druhý skončil Hirsch a třetí My Best Risk (J. Váňa 3). Zklamáním byl výkon Roosevelta (ž. Stromský).

Ve druhém prestižním dostihu – Cena Merano Maia – zvítězil Tavbecca ze Stáje Kabelkovi v sedle se žokejem Dušanem Andrésem. „Jeho vítězství nebylo překvapením. V tréninku se mně jevil velice dobře a jsem ráda, že v Pardubicích potvrdil dobrou formu,“ řekla trenérka Hana Kabelková na adresu Tavbecca.

První místa v devíti dostizích obsadili: I. Goldrun (ž. Bartoš), II. Jaady (ž. Faltejsek), III. Vilona (ž. Myška), IV. Sigi (ž. Köhl), V. Tavbecca (ž. Andrés), VI. Mr. Land (ž. Bartoš), VII. Mool (Pišl), VIII. Lakas (J. Váňa 3), IX. Cool Glen (Zatloukal).

Další dostihy se v Pardubicích poběží 24. května.