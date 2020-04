Účastníci Mistrovství ČR v krosu veteránů (Jaroměřský kros 2020) budou muset půl roku počkat.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Archiv

„S ohledem na vývoj celosvětové situace musím sdělit, že Jaroměřský kros se uskuteční v náhradním termínu. Původní 19. duben se mění na neděli 25. října letošního roku. Přihlašování poběží celou dobu až do října a ti, co se již přihlásili, se nemusí obávat o svou přihlášku či startovné. Přihláška platí,“ sdělil ředitel závodu Jiří Pour a doplnil, že pokud by chtěl někdo závod přece jenom odhlásit, ať napíše na e-mail: info@jaromerskykros.cz a startovné mu vrátí.