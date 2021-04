Jasný úkol Sokolů: uhrát co nejlepší výsledek do odvety

Je tu vrchol sezony. Hradečtí basketbalisté vstupují do vyřazovacích bojů Kooperativa NBL. V rámci předkola je čeká dvojzápas s Děčínem o postup do čtvrtfinále. „Teď nás čekají dvě nejdůležitější utkání sezony o historický postup do play off,“ má jasno Lukáš Rovenský, asistent trenéra Královských sokolů.

NBL: Děčín vs. Hradec Králové | Foto: Deník/Jaroslav Zeman

V nejvyšší soutěži se hrála nejprve základní část, poté se liga rozdělila do dvou nadstavbových skupin po šesti týmech. Hradec sice figuroval mezi „horší“ šestkou, avšak skupinu díky sobotnímu vítězství v Ústí nad Labem nakonec vyhrál s bilancí 15 výher – 17 porážek. Děčínští Válečníci skončili čtvrtí, ale měli pouze o jedinou výhru horší bilanci (14/18). Favorita lze tedy hledat jen těžko. Hraje se na dva zápasy venku – doma s tím, že o postupujícím rozhodne celkové skóre. První duel je na programu v úterý od 18 hodin na severu Čech, čtvrteční odvetný mač bude hostit ve stejném čase třebešská sportovní hala. Svěřenci kouče Lubomíra Peterky v dlouhodobé části KNBL skončili na historickém 7. místě, což už samo o sobě se považuje za velký úspěch. Aby byly ambice hradeckého týmu kompletně naplněny, je třeba toto umístění stvrdit postupem do play off. V cestě však stojí nepříjemný sok, který Hradci dlouhodobě nesedí. Historicky první vítězství s Děčínem zaznamenali Východočeši až teprve před třemi týdny. Severočeši se v závěru nadstavby posílili o dva hráče a chtějí alespoň částečně napravit neúspěch z dlouhodobé části v podobě 10. místa. Jak Bradley, tak také Osaikhwuwuomwan jsou silní ve střelbě i pod košem. Armex dále táhnou Šiška (průměrně na zápas 18,3 bodů + 5,1 doskoků + 6,1 asistencí) s Pomikálkem (14,5 bodů + 7,5 doskoků). Hradec zase může těžit z toho, že by konečně měl být v kompletním složení. Pokud předvede svoji týmovou hru, rozhodně má šanci postoupit dál. Každopádně se očekávají vyrovnané zápasy, stejně jako tomu bylo v předešlých vzájemných soubojích. Rozhodovat může každý koš a každý bod. „Děčín hraje velmi rychlý a fyzický basketbal, který stojí na rozehrávači Šiškovi. Všichni víme, o co se hraje a určitě necháme v úterý na hřišti všechno, abychom urvali do odvety co nejlepší výsledek,“ dodává asistent Rovenský.