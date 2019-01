Východní Čechy, Pardubice - Saty není člověk, Saty je bůh… Takto nějak se děkuje hráčům, když pomohou vašemu klubu k nějakému úspěchu. Český basketbalista Tomáš Satoranský si však tento popěvek zaslouží, i když momentálně žádný zápas nehrál. Za to, že přislíbil účast v zářijovém okně druhého kola kvalifikace na světový šampionát, který se koná za rok v Číně.

České basketbalisty čeká už v polovině září pokračování kvalifikace. Aktuálně druhý celek nově vzniklé šestičlenné skupiny přivítá Rusko a poté odcestuje na půdu Bosny a Hercegoviny.

Jediný Čech v NBA se k národnímu týmu připojí poprvé v této kvalifikaci. První dvě okna zmeškal kvůli angažmá za mořem a pro třetí se omluvil.

„Už když jsem se rozhodoval, že nebudu reprezentovat v červnu, tak jsem v hlavě měl zářijové okno. Neviděl jsem sice rozpis, ale tušil jsem, že to budou klíčová utkání pro náš postup na mistrovství světa. Doufám, že pomůžu ještě víc pozvednout naši výkonnost,“ přeje si Satoranský.

Samostatná česká reprezentace ještě na mistrovství světa nikdy nestartovala…

„To při mém rozhodování hrálo významnou roli. Všechna čest a respekt klukům, jak zvládli tu první skupinu a do jaké fáze nás dostali před druhou fází,“ naráží na fakt, že Češi mají náskok dvou bodů na dvojici Ruska s Finskem.

Nejlepšího českého rozehrávače budou moct fanoušci v České republice vidět v soutěžním zápase poprvé od roku 2014, kdy hrál v kvalifikaci o EuroBasket 2015. A v Pardubicích!

„Bude to takový bonus. Vždycky je pro mě čest reprezentovat na domácí půdě. Určitě to bude něco jiného než v přípravných zápasech v předchozích letech. Většinou jsem neměl výkonnost, jakou bych si představoval. Byl to vesměs začátek přípravy a my jsme nebyli rozehraní,“ přiznává.

Satoranský se už od poloviny července poctivě připravuje na svojí třetí sezonu v NBA. Právě tréninková absence byla jedním z důvodů, proč se rozhodl v červnu v zápasech neobléci dres národního týmu.

„Momentálně se nacházím ve třetím týdnu přípravy. Začal jsem v Praze na Folimance a posledních deset dnů jsem strávil v Barceloně, kde to bylo opravdu intenzivní. Trénoval jsem tam s mým bývalým asistentem trenéra ze Sevilly Diegem Ocampem. Není moc trenérů, kteří by mě tak dobře znali, takže jsem hodně spokojený. Teď mě čeká můj kemp pro děti a pak další třítýdenní blok vyplní příjezd trenérů do Prahy, jak na individuální techniku, tak na kondiční přípravu. Bude to hodně produktivní léto,“ usmívá se hráč Washingtonu Wizards.

Můj dům – můj hrad. Nebo také heslo basketbalové federace FIBA pro kvalifikaci o MS 2019 This is my house. Vše do puntíku sedí na české dlouhány. Národní tým se rozhodl, že také druhou polovinu kvalifikace o světový šampionát odehraje v Pardubicích. Proč by také měnil prostředí, kde jenom vítězí. V její první fázi zdolal Island, Finsko i Bulharsko. V té druhé přivítá 13. září basketbalového velikána Rusko. Dále pak 30. listopadu dalšího giganta z Francie a 21. února Bosnu a Hercegovinu.