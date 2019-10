„I když toho vyhrávám hodně, a to na jiných závodištích, tak Velká pardubická je jedinečná. Jsem rád, že se mi to znovu povedlo. V osmatřiceti letech je to bomba,“ hlásil po nejsledovanějším českém dostihu.

Umocňuje radost i to, že jde právě o třetí vítězství?

Za to, co do toho dávám, po dobu dvaceti let, je to velká odměna. A vzpruha, abych jezdil dál. Hlava už je někde jinde než v pětadvaceti, kdy jsem si myslel, že je automatika vyhrát Velkou pardubickou, když jsem u Váni. Pak člověk zjistí, když spadne nebo se neumístí, jak je hrozně těžké této mety docílit.

Dostih pro vás skončil úplně jinak než před rokem…

Jsem rád, že se to podařilo, protože loni jsem skončil na Taxisu i s koněm, přišli jsme o něj. Slyšel jsem hodně kritiky, nebylo to nic příjemného. Jsem proto rád, jak to dopadlo. Žádný blok tam nebyl, otočilo se to o 180 stupňů.

Jak si Theophilos poradil s Taxisovým příkopem?

Taxis byl perfektní. Nevycházel mi úplně krok, ale kůň se skvěle zachoval. Nechal jsem to na něm, zvládl to. Pak jsem potřeboval jet trochu pasivněji, abych mu pošetřil síly. Nevěřil jsem, že by měl na celých 6900 metrů, ale v těžké půdě dokázal, že na to má. Pan Váňa říkal už na jaře, že s touto distancí nebude problém. A měl pravdu.

Jak jste podle vás zvládli finiš? Kdy se rozhodovalo?

Řekl bych, že jsme skočili Poplerův skok a jeli dál. V tu chvíli jsem cítil, jak se mi usadil a začal být v klidu. Zlepšil jsem si pozici a začal jsem dostih režírovat, jak jsem chtěl. Do té doby jsem doufal, že se Theo uklidní. Bál jsem se, že tu distanci nedá.

Když jste v září vyhrál Gran premio v Itálii, řekl jste, že můžete skončit. Co pro vaši kariéru znamená pardubický triumf?

Když jezdíte do Itálie vyhrávat, je to top. To samé v Česku Velká pardubická. Je jasné, že pro Čecha je ještě o stupínek výše. Končit určitě nehodlám, to jsem řekl ze srandy (usmívá se). Další meta je docílit tisíce překážkových vítězství.

A není cílem získat více triumfů ve Velké pardubické než Josef Váňa?

To bych mu rád nechal, ať je rekordmanem Velké pardubické, on k ní patří. Vždy bude legendou Velké. To není můj cíl.

A jaké vyhlídky má do dalšího ročníku Theophilos?

Není tak jednoduché vítězství obhájit. Kůň musí projít další sezonou a připravit se na Velkou pardubickou. Je v perfektních rukách. Proto věřím tomu, že má možnost to zopakovat.