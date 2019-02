Hradecko - Sportovní zpravodajství v kostce, tentokrát z těchto odvětví: basketbal, florbal, halový fotbal, vodní pólo, ostatní.

Třebechovice pod Orebem se staly vítězi kategorie starších žáků. | Foto: Marcel Tuček

Basketbal

Úspěšný debut v ženské basketbalové reprezentaci prožila hradecká pivotka Renáta Březinová. Ve středeční kvalifikaci o mistrovství Evropy přispěla k výhře nad Německem. Češky jsou tak velmi blízko postupu na šampionát.

Kvalifikace žen o postup na ME 2019 – skupina G: Česko – Německo 82:67 (19:10, 38:23, 60:46). Nejvíce bodů: Hanušová 27, Hejdová 9, Bartáková 6 – Schaake 13.

Florbal

KB liga juniorů, skupina A – 17. kolo: FbC HK – Liberec 12:7 (2:3, 8:2, 2:2). Branky a asistence HK: 9. Souček (Ruprich), 12. Kašpar, 24. Liebich (Ruprich), 24. Velc (Souček), 25. Kašpar (Liebich), 32. Liebich (Velc), 33. Ruprich, 33. Koudela (Stružinský), 39. Kašpar (Stružinský), 40. Souček (Kašpar), 44. Velc (Souček), 49. Ruprich (Šejvl). HK: Hejčl, Bárta – Koudela, Matěj, Šejvl, Heger, Liebich, Urban, Ruprich, Velc, Erbs, Krejčí, Souček, Kučera, Stružinský, Kašpar.

18. kolo: FbC HK – Střešovice 6:10 (2:4, 0:5, 4:1). Branky a asistence HK: 10. Souček, 15. Šejvl (Koudela), 50. Ruprich (Souček), 55. Liebich (Velc), 59. Souček (Ruprich), 60. Velc (Ruprich). HK: Hejčl, Bárta – Koudela, Matěj, Šejvl, Heger, Liebich, Ruprich, Vlášek, Velc, Erbs, Krejčí, Souček, Kučera, Stružinský, Kašpar.

FbC Hradec Králové je ve dvanáctičlenné tabulce poslední (6 bodů).

I. liga juniorek – 19. kolo: IBK Hradec Králové – Vítkovice 1:8 (0:3, 1:2, 0:3). Branka HK: 32. Svozilová.

20. kolo: IBK Hradec Králové – Ostrava 3:16 (0:8, 1:4, 2:4). Branky HK: 33. a 46. Venclová, 51. Svozilová.

IBK Hradec Králové je v jedenáctičlenné tabulce desátý (4 body).

Regionální liga st. žáků – skupina 4A, 1. koš: FbC HK B – Orlicko-Třebovsko 5:2, Předměřice – Pardubice B 3:2, Náchod – FbC HK B 2:3, Pardubice – Předměřice 3:0, o 3. místo: Náchod – Předměřice 3:1, finále: FbC HK B – Pardubice 5:1; 3. koš: Sion-DDM N. Generace – Trutnov 1:3, Rtyně v P. – Sion-DDM N. Generace 5:3, o 5. místo: Sion-DDM N. Generace – N. Město n. M. 7:2; 4. koš: FbC HK C – T. Pardubice 1:2, Holice – FbC HK C 3:1, o 5. místo: Hořice – FbC HK C 3:4; 5. koš: Všestary – Dobruška C 3:4, Pardubice C-MŽ – Všestary 8:2, o 5. místo: Přelouč – Všestary 7:4.

Halový fotbal

Jaroměřská Fain liga firem 2018 - 3. kolo:

I. liga, skupina A: 1. Mann Filter 12 b., 2. PL Servis 5, 3. Stavhaus 4, 4. Agro CS 4, 5. Bison 2. All stars: Jan Krupička (Mann Filter) – Pavel Soukup (Bison), Lukáš Emlar (PL Servis), Jakub Hrnčíř (Stavhaus), Tomáš Pácalt (Agro CS).

I. liga, skupina B: 1. Prost 10, 2. DD Haus 8, 3. Autoprofi&Matějovský 5, 4. Kimberly Clark A 3, 5. Primátor 1. All stars: Tomáš Hasník (Autoprofi&Matějovský) – Vlastimil Fof (Primátor), Jan Holub (Kimberly Clark A), Aleš Roubal (DD Haus), Martin Diviš (Prost).

II. liga, skupina A: 1. Venezia 12, 2. Kamil Mach 9, 3. Hauk 6, 4. Skaličan 3, 5. Juta 0. All stars: Dominik Gasinski (Hauk) – Daniel Valášek, Michal Moravec (oba Venezia), Pavel Ficner (K. Mach), Matyáš Čekal (Skaličan).

II. liga, skupina B: 1. Kimberly Clark B 8, 2. Karsit 7, 3. E-Fyzio 6, 4. AAA Palety 4, 5. Profimarket 2. All stars: Pavel Žižka (E-Fyzio) – Roman Bedlek (Kimberly Clark B), Filip Šeda (Profimarket), Pavel Kuta (AAA Palety), Richard Růžička (Karsit).

Pořadí po 3. kole – I. liga: 1. Prost 32 b., 2. DD Haus 24, 3. Mann Filter 18, 4. PL Servis 16, 5. Stavhaus 16, 6. Autoprofi&Matějovský 15, 7. K. Clark A 13, 8. Bison 13, 9. Agro CS 13, 10. Primátor 8; II. liga: 1. Karsit 28, 2. Hauk 22, 3. E-Fyzio 22, 4. Venezia 21, 5. AAA Palety 20, 6. K. Mach 19, 7. K. Clark B 16, 8. Skaličan 13, 9. Juta 7, 10. Profimarket 5.

Nejlepší střelci po 3. kole – I. liga: 19 – Aleš Roubal (DD Haus), 15 – Milan Ponikelský (Kimb. Clark A), 14 – Martin Diviš (Prost), 10 – Stanislav Hanel, Pavel Sedláček (oba Agro CS), Tomáš Markovič (DD Haus); II. liga: 25 – Jakub Valtera (Hauk), 17 – Martin Knap (Karsit), 16 – Daniel Denk (AAA Palety), 11 – Patrik Doubic (K. Mach), Michal Moravec (Venezia), 10 – Lukáš Böhm (Karsit), Petr Koza (AAA Palety).

Stěžerská zimní liga v nafukovací hale:

Mladší přípravka: Chlumec n. C. 09 – Malšova Lhota 26:0, Třebeš 10 – Nový HK 4:4, Třebeš 09 – Nový HK 7:4, Dohalice – Chlumec n. C. 10 1:15, Olympia HK – Kunčice 12:6, FC HK dívky – Stěžery 12:2.

Skupina o 1. až 5. místo

1. Chlumec 09 1 1 0 0 26:0 3

2. RMSK Cidlina 1 1 0 0 19:6 3

3. Černilov 1 1 0 0 13:3 3

4. Újezd 1 0 0 1 6:19 0

5. Malšova Lhota 2 0 0 2 3:39 0

Skupina o 6. až 10. místo

6. Chlumec 10 2 2 0 0 23:8 6

7. Třebeš 10 2 1 1 0 16:13 4

8. Třebeš 09 3 1 0 2 23:24 3

9. Nový HK 2 0 1 1 8:11 1

10. Dohalice 1 0 0 1 1:15 0

Skupina o 11. až 15. místo

11. FC HK dívky 1 1 0 0 12:2 3

12. Olympia HK 2 1 0 1 16:12 3

13. Třebechovice 1 1 0 0 6:4 3

14. Kunčice 1 0 0 1 6:12 0

15. Stěžery 1 0 0 1 2:12 0

Starší přípravka: Stěžery A – Dohalice 5:15, Stěžery A – R. Bělá 7:7, Třebeš 08 – Olympia HK 5:5, FC HK dívky – Dohalice 5:6.

Skupina A – konečná

1. Dohalice 6 5 1 0 57:28 16

2. Olympia HK 6 4 1 1 57:30 13

3. Malš. Lhota 6 4 1 1 55:34 13

4. FC HK dívky 6 3 0 3 46:31 9

5. Stěžery A 6 1 1 4 46:59 4

6. Rohovl. Bělá 6 0 2 4 37:73 2

7. Třebeš 08 6 0 2 4 30:72 2

Mladší žáci: Kratonohy – Třebechovice 8:7, Černilov – Stěžery 12:7, Olympia HK – FC HK dívky 10:4.

Konečná

1. Olympia HK 6 5 0 1 62:39 15

2. Černilov 6 4 0 2 60:42 12

3. Dohalice 6 4 0 2 40:29 12

4. Kratonohy 6 3 0 3 35:43 9

5. Třebechovice 6 2 0 4 52:49 6

6. Stěžery 6 2 0 4 27:47 6

7. FC HK dívky 6 1 0 5 29:46 3

Starší žáci: Stěžery – Třebechovice (na snímku) 5:4.

1. Třebechovice 4 3 0 1 39:15 9

2. Černilov 3 1 0 2 19:27 3

3. Stěžery 3 1 0 2 14:30 3

Vodní pólo

I. liga mužů - 5. kolo: Slavia HK – Slavia Praha 9:13 (0:3, 1:5, 2:3, 6:2). Branky HK: Kratěna 3, Erbs 3, Karel 2, Kulhavý.

Slavia HK – Stepp Praha 8:12 (0:4, 3:1, 3:3, 2:4). Branky HK: Rumánek 4, Kratěna 2, Erbs, Kulhavý.

Sestava HK: Darvaš – Dušek, Kratěna, Bokůvka, Hobza, Karel, Erbs, Kulhavý, Svatoš, Hlávko, Petráček, Jansa, Rumánek.

Pořadí po 5.kole: 1. Brno 25 b., 2. Přerov 25, 3. Stepp Praha 22, 4. Strakonice 12, 5. Olomouc 12, 6. Plzeň 11, 7. Slavia Praha 7, 8. Slavia Hradec Králové 6 bodů.

Kam za sportem

Pátek 16. února:

HOKEJ - Hradec Králové: Turnaj 5 zemí do 19 let: Švýcarsko – Švédsko (14.30), Německo – Finsko (18).

Hradec Králové: Královský ples klubu Mountfield HK (19.30, Aldis).

SKATEPARK - Hradec Králové: Šimkovy sady pro veřejnost (12 až 20).