„Jsem rád, že posun je vidět, ale na druhou stranu máme co zlepšovat. Jedeme na Slunetu, která také nemá moc vydařený vstup do sezony, a my chceme jednoznačně vyhrát. Pokusíme se využít toho, že Ústí má doslova nůž na krku. Jeho tým moc dobře ví, že je zapotřebí utkání zvládnout, a právě proto mohou být jeho hráči i nervózní,“ říká před zápasem hradecký kouč Lubomír Peterka.

Na čem se Sokoli snaží v tréninku nejvíce zapracovat? „Pilujeme obranu, tam máme mezery a děláme bohužel hloupé chyby. To, co nás trápí nejvíce, je obranný doskok,“ doplňuje Peterka.

Ústí dosud nedokázalo v tomto ročníku dosáhnout ani na 70 nastřílených bodů v utkání, což je meta, kterou Hradec pokořil pokaždé, ačkoliv třikrát jen těsně.