O víkendu se v olomoucké sportovní hale uskutečnil Pohár nadějí v kategoriích dorostu U18 a juniorů U23. Na tatami se představilo přes 270 dorostenců a juniorů nejen z ČR, ale i z Polska, Rakouska a Slovenska. Ke svému prvnímu startu v roce 2020 byl připraven i trojlístek jičínských judistů pod vedením trenéra Michala Vaníčka.

Ilustrační foto. | Foto: Věra Pajková

Svou premiéru v kategorii dorostenců do 55 kg si odbyl František Egrt, v téže věkové kategorii do 66 kg se představil Martin Ptáček a v kategorii juniorů do 66 kg Tadeáš Čeřovský.