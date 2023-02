Juniorky přitom do zápasu vstoupily velmi dobře. Po parádně provedeném brejku je dostala do vedení už ve 4. minutě Nela Sikorová. Švýcarky však dokázaly oplatit stejnou mincí, po rychlém protiútoku ještě do první sirény srovnala Wyssová. Po změně stran už hráčky ze země helvétského kříže vedly, v 18. minutě se o to postarala Helblingová. Češky dokázaly nepříznivý vývoj otočit na přelomu druhé a třetí třetiny. O vyrovnání se gólem do šatny postarala Spoustová a hned po změně stran se prosadila Zerzánová. Jenže v zajímavém utkání se nakonec radovaly Švýcarky. Nejprve srovnala Mrofová a ve 42. minutě výhru zařídila Moserová.