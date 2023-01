Oba zápasy přitom budou pro trutnovské celky nesmírně důležité. Basketbalistky budou proti Slovance hájit osmou příčku zajišťující účast v blížícím se play off. Utkáním žijí více než dva týdny a dobře vědí, že jej potřebují bezpodmínečně zvládnout, jinak si s největší pravděpodobností stejně jako loni vyřazovací část sezony nezahrají.

Žabiny v Trutnově vyučovaly basket. V dalším duelu Karu čeká klíčový duel sezony

Svěřenkyně trenéra Michala Martiška udělají pro úspěch maximum a vlastně vše pro vítězství dělal klub už v zápasové přestávce, kdy angažoval do svých řad posilu z USA Raven Northcross-Bakerovou. Šestadvacetiletá rozehrávačka nastoupí už v pátečním klíčovém utkání 16. kola Chance ŽBL.

Raven Northcross-BakerováZdroj: bktrutnov.cz„Jsme si vědomi, že je to pro nás zápas sezony,“ hlásí z trutnovského tábora trenér a sportovní manažer Kary Trutnov Michal Martišek. Ten je samozřejmě rád, že se povedlo před tak důležitým soubojem přivést novou hráčku a bylo by skvělé, kdyby se Raven Northcross-Bakerová co nejdříve aklimatizovala a už proti Slovance mohla předvést stoprocentní výkon.

Mimochodem americká posila měří 175 centimetrů, absolvovala v USA Arkansas University, hrála v Kosovu i Srbsku a její poslední destinací byla Nikaragua.

„Dlouho jsme řešili, zda a jakým postem doplnit současný tým. Nakonec jsme se rozhodli pro rozehrávačku, protože dlouhodobě nám z rotace vypadly Veronika Borsová a Raina Tomašicka. Od Raven očekáváme, že přinese tolik potřebný klid a rozvahu a díky ní získáme na perimetru větší variabilitu na pozicích 1-2-3,“ vysvětlil příchod nové posily na oficiálním klubovém webu Michal Martišek.

18.30: Kara Trutnov - Slovanka, utkání 16. kola Chance ŽBL

„Nemá teď cenu se zaobírat tím, co bylo. Samozřejmě všichni víme, že naše předsezonní cíle byly jiné, ale to teď nemůžeme řešit. Čeká nás čtyřicet minut těžkého boje o play off se soupeřem, který dokázal svoji kvalitu postupem do Final Four Českého poháru. Věřím, že se na zápas dobře připravíme a hlavně podáme koncentrovaný výkon. Chceme potvrdit, že tento tým má svoji kvalitu a patří mezi nejlepších osm v lize. Zároveň doufáme, že nás v takhle důležitém utkání přijdou opět ve velkém počtu podpořit naši fanoušci, kteří skutečně zaslouží uznání, že nás podporují za každých okolností. Budeme je potřebovat,“ doplnil trutnovský kouč.

Jak už ale zaznělo, trutnovský fanoušek bude mít v pátek velké dilema. Basket nebo hokej? Případně basket a druhá polovina hokejového zápasu? Rozmýšlení se nelze divit. Trutnovští hokejisté na rozdíl od svých basketbalových kolegyň play off již hrají, navíc by v něm rádi vydrželi déle než jedno kolo. K tomu ale potřebují uspět v domácím souboji s novopackým rivalem.

19.00: HC Trutnov - BK Nová Paka, 2. utkání osmifinále play off krajské ligy

Draci před týdnem odehráli na ledě favorita skvělou partii. I bez řady opor ještě na startu třetí třetiny vedli 4:1, nakonec ale soupeř vyrovnal a v samostatných nájezdech uzmul první bod v sérii pro sebe. Na trutnovských hokejistech je nyní řada. Odpoví rivalovi stejnou mincí? Aby se tak stalo, také oni budou na břehu Úpy potřebovat hlasitou podporu svých fanoušků. Zvlášť když se na očekávanou bitvu chystá jistě početný tábor příznivců soupeře.

Snímek z úvodního osmifinálového utkání, které se hrálo v Nové Pace.Zdroj: Petr Čepek