Mimochodem pro Američana McCormicka půjde o ligovou premiéru a už to je pro domácí hráčky motivace do utkání. Při takřka měsíční ligové pauzy navíc Kara vypadla z Českého poháru a proti Slavii by si tak ráda napravila reputaci za nečekané vypadnutí se Slovankou, které před vlastním publikem na konci listopadu podlehla rozdílem bezmála třiceti bodů (61:90!).

Američan na trutnovské střídačce. Veselého u týmu Kary střídá Brian McCormick

„Po čtyřech týdnech se opět představíme v zápase Chance ŽBL. Měli jsme menší komplikace s počty hráček kvůli zraněním a nemoci, ale každý den se nám postupně další hráčky vracely. Věřím, že už alespoň z části budeme schopní předvést nové prvky, které do tréninku kolega Brian vnesl. Jeho adaptace na prostředí a tým zatím probíhá bez nejmenších problémů. Samozřejmě to ještě chvíli potrvá, ale jsem přesvědčen, že jsme vykročili správným směrem,“ řekl Deníku trenér Kary Trutnov Michal Martišek.

Nový kouč Brian McCormickZdroj: Jan BartošV utkání půjde o střet tabulkových sousedů, zároveň družstev, která zatím se svými výkony nemohou být spokojena. Trutnov dosud vyhrál dva duely, Pražanky pouze o jedno více. Zatímco Trutnov v reprezentační přestávce představil nového člena realizačního týmu, Slavia přivedla americkou posilu Makedu Clarke-Nicholasovou, 185 centimetrů vysokou hráčku, která naposledy působila ve Finsku, dříve se prezentovala také v Turecku a Rumunsku.

Zápasem se Slavií oběma soupeřům začíná druhá polovina základní části Chance ŽBL. „A my v ní máme co napravovat,“ hlásí rezolutně Martišek.

„Všichni si zápas na Slavii dobře pamatujeme. Odehráli jsme tam velice dobrý první poločas a naprosto propadli ve druhém, který soupeř vyhrál vysokým rozdílem. Věřím, že na poslední domácí utkání v roce 2022 nás přijdou v hojném počtu podpořit naši fanoušci a my se jim odvděčíme za podporu výkonem, za který nám po zápase bez ohledu na výsledek budou moci zatleskat,“ dodal kouč.

Kdo by snad do sportovní haly při ŽŠ Komenského dnes dorazit nemohl a přesto by duel rád viděl, může jej od 18.30 sledovat v přímém přenosu webu České televize ČT sport Plus.