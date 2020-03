Nejcennější triumf přivezli muži, kteří zvítězili v nejprestižnější kategorii kumite tým. Družstvo bylo ve složení Jan Rohlena, David Novák a Filip Solař. Stříbro vybojovala v kata dorostenek Aneta Smetanová, která své úspěšné účinkování podtrhla ještě bronzovou medailí v kategorii kata juniorek. Třetí pozice na stupních vítězů v disciplíně kata ve svých věkových kategoriích získali také David Novák, Lenka Rybínová, Adam Pejcha a Iva Nováková. Medailovou sbírku doplnila ještě Adina Matoulková bronzem v kumite. Další bronz přivezl tým jakusoku kumite (řízené formy zápasu).

Hradecké karatisty nyní budou čekat především turnaje v ČR a také tři důležité akce v Hradci, kde během dubna a května proběhnou seminář s prezidentem SKIF Nobuakim Kanazawou, mezinárodní turnaj Grand Prix HK a MČR. Závodní činnost Spartaku HK podporuje město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.

Koronavirus komplikuje přípravu na šampionát



Koronavirus komplikuje karatistům hradeckého Spartaku přípravu na ME. Zrušen byl seminář s italským mistrem Lusvardim, ten byl na konec února plánován do Frýdku-Místku. Stejně tak letos nebude ani tradiční mezinárodní seminář v Tokiu (27. - 29. 3.). Nejprve byl v Japonsku vydán zákaz konání akcí s více než 500 účastníky a krátce poté přišla z vedení SKIF zpráva, že se největší seminář konat nebude. Pro účastníky to byla o to smutnější informace, neboť součástí každoročního setkání mělo být letos rozloučení se zakladatelem SKIF H. Kanazawou, který skonal 8. 12. 2019 ve věku 88 let. Zástupci Spartaku se i přes zrušení semináře do Japonska chystají a budou se připravovat v centrálním tréninkovém objektu (Honbu Dojo) SKIF v Tokiu.