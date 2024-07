První kolo čtyřhry měly odehrát Češky už v sobotu, ale kvůli nepříznivému počasí bylo přeloženo na úterý a zápas se včera hrál jako poslední v programu.

„My jsme na to zvyklé. Samozřejmě náročné to je, ale přizpůsobila jsem se tomu. Využila jsem toho, že se mohu vyspat a přijela jsem do areálu nejpozději, co jsem mohla,“ řekla po výhře České televizi východočeská hráčka.

Už dnes na Siniakovou čekají další dva těžké duely. Nejprve v dámské soutěži vyzvou s Krejčíkovou Japonky Aoyamaovou a Shibaharaovou. Start je naplánován na 16.30.

Následovat bude mač v mixu. A i zde se utkají se soupeři z Japonska. S Macháčem zkusí po skalpu nasazených jedniček Zvereva a Siegemundovou přemoct dvojici Nishikori, Shibaharaová. Pokud by se to české dvojici povedlo, znamenalo by to postup do semifinále a boj o jednu z cenných medailí.