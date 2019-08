V obci u Chlumce nad Cidlinou a přilehlých lesích byl pořádán Sportovní den. Start, cíl a organizační centrum bylo u hasičské zbrojnice.

Předehru vytvořily běžecké závody početné skupiny dětí a mládeže. Nedávné deště nabídly náročný terén na vytrvaleckých tratích 5 a 10 kilometrů pro kategorie žen a mužů od těch mladších do 39 let až po nejstarší veterány při účasti více jak šedesáti startujících dospělých.

Do přípravy a organizace se zapojila i početná skupina občanů vesničky, kteří přinesli obětavou pomoc pro zdar akce vrcholící slavnostním vyhlášení výsledků, ocenění předních umístěných a bohatém pohoštění.

Výsledky na 5 km, muži do 39 let: 1. Majoroš (Lanžov) 18:24, 2. Flegl (Vrchlabí) 19:28, 3. Novák (Přelouč) 23:28; muži 40 až 49 let: 1. Mocek (AC Pardubice) 19:50, 2. Kaplan (Běhej Poděbrady) 22:02, 3. Jordanov (Klamoš) 22:29; muži 50 až 59 let: 1. Svoboda (Hvězda Pardubice) 21:25, 2. Fencl (OK Lokomotiva Pardubice) 23:32, 3. Havlín (Chlumec n. C.) 23:39; muži 60 až 69 let: 1. Šolc (BKL Machov) 24:24, 2. Urban (Chlumec n. C.) 26:58; ženy do 39 let: 1. Majorošová (Lanžov) 24:17, 2. Exnerová (Jihlava) 27:30, 3. Puchernová (Pardubice) 28:23; ženy 40 až 49 let: 1. Rybenská (KRB Chrudim) 27:00, 2. Neyrinck (Chlumec n. C.) 27:51, 3. Hladíková (Klamoš) 33:13; ženy 50 až 59 let: 1. Veselá (SDH Chloumek) 29:56; ženy 60 let a starší: 1. Paulů (Maratonstav Úpice) 23:04.

Výsledky na 10 km, muži do 39 let: 1. Exner (P-team Jihlava) 39:56, 2. Flegl (Vrchlabí) 44:47, 3. Hofman (Praha) 45:09; muži 40 až 49 let: 1. Kyncl (Holice) 45:17, 2. Krtička (Hronov) 46:56, 3. Doubek (Pardubice) 47:45; muži 50 až 59 let: 1. Jančík (Hořice) 45:01, 2. Buřil (Vidouchov) 45:17, 3. Ožana (N. Město n. Mor.) 46:33; muži 60 až 69 let: 1. Pullman (Jablonec) 50:43, 2. Vacarda (Eleven run team) 53:14, 3. Nečas (Maratonstav Úpice) 53:17; muži 70 až 79 let: 1. Javůrek (Maratonstav Úpice) 56:46, 2. Metelka (Ski Police) 62:37, 3. Hák (Studenec) 68:47; muži 80 let a starší: 1. Doležal (BK Pardubice) 80:02, 2. Soukup (TJ Liga 100 HK) 202:27; ženy do 39 let: 1. Krejčová (Sobčice) 49:41, 2. Mervartová (AR20, o. s.) 50:52, 3. Bouchalová (Praha) 55:14; ženy 40 až 49 let: 1. Fenclová (AC Pardubice) 45:15, 2. Fišerová (Vrchlabí) 49:41, 3. Kábrtová (Studnice) 50:34; ženy 50 až 59 let: 1. Krátká (Hvězda Pardubice) 50:13, 2. Jonášová (Hradecký spinning klub) 59:56, 3. Friebelová (Maratonstav Úpice) 73:57. (sou)