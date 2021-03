Do nejlepší třicítky se v závodě na 10 kilometrů volně na mistrovství světa v klasickém lyžování probily dvě české běžkyně na lyžích. Zatímco Kateřina Janatová si v Oberstdorfu připsala výborné 21. místo, pro Kateřinu Razýmovou byla 25. příčka zklamáním.

Kateřina Janatová. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Musím být spokojená. Dala jsem do toho opravdu všechno a rychleji už jsem jet nemohla,“ líčila Kateřina Janatová. Nejlépe z Češek vstoupila do závodu, který provázely teploty 15 °C nad nulou, Razýmová. První mezičasy dávaly tušit, že by mohla bojovat o elitní desítku. Jenže od třetího kilometru začala výsledkovou listinou propadat a s každým dalším mezičasem ztratila několik pozic.