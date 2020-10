Utkání osmého kola Kooperativa NBL bylo vyrovnané pouze v úvodní čtvrtině, potom už převzal taktovku hostující tým režírovaný reprezentačním rozehrávačem Jakubem Šiřinou.

„Gratuluji Opavě podle mě k očekávanému vítězství, jednoznačně nás přehrála. Mrzí mě jen, že jsme v sobě nenašli větší vůli a hráli jsme s obrovským respektem. Kromě první čtvrtiny, kdy jsme soupeři dokázali vzdorovat. Poté už Slezané převzali otěže do svých rukou a měli utkání v podstatě kontrolované. My už jsme v sobě nenašli žádnou sílu to nějakým způsobem zvrátit,“ uvedl Lubomír Peterka, trenér hradeckého družstva.

„Předvedli jsme přesně to, co jsme nechtěli. Chtěli jsme zastavit Jakuba Šiřinu, který hraje famózně, a to se nám bohužel nepovedlo. V poločase jsme si řekli něco, co jsme absolutně nesplnili. A také nám chyběl šestý hráč v hledišti. Náš výkon byl tentokrát trochu ospalý a to je důvod, proč nás Opava takto přehrála,“ doplnil Jan Koloničný, přes dva metry vysoký pivot Královských sokolů.

Na další ligová utkání si teď budou muset nejen Východočeši bohužel nějaký čas počkat – kvůli koronaviru…