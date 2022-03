Levhartice Chomutov – Sokol Hradec Králové 77:72 po prodloužení (14:11, 23:33, 41:52, 69:69). Body: Reynoldsová 20 (10 doskoků), Satoranská 19, Kadlecová 12, Vorlová 12, Bartoňová 7 (10 asistencí), Kučerová 5, Kovtunová 2 – Effangová 22, Čuperková 21, Marečková 9, Šotolová 7, Fišerová 5 (12 doskoků), Matušková 3, Vojtíková 3, Levínská 2. Rozhodčí: Ulrych, Kovačovič, Scholzová. Trojky: 4:9. Trestné hody: 19/13 – 18/9. Doskoky: 50:41. Fauly: 20:20. Diváci: 50. Stav série: 2:2.

Zdálo se, že to Hradec už dotáhne k vítězství, které by znamenalo postup do semifinále. Ovšem opak byl pravdou. Lvice potkal střelecký kolaps, čehož Levhartice dokonale využily a ze stavu 47:61 to bylo rázem 62:61. Napínavé utkání pak dospělo do prodloužení, ve kterém už měly více sil nadšeně bojující hráčky Chomutova.

„Pokazily jsme si to samy, ale přesně nedokážu pojmenovat, co se stalo. Vedly jsme o patnáct a najednou byla plichta. Bolí to, ale nedá se nic dělat, prostě bude pátý zápas a my se s tím musíme vyrovnat,“ nehledala výmluvy hradecká křídelnice Kristýna Čuperková.

„Rozhodla naše velmi malá energie. Po posledním zápase jsem holky hodně chválila za nasazení, tak nevím, jestli to má příště cenu. Tentokrát jsem od úvodních minut viděla, že není nikdo ochotný se jít porvat o míč. Nevím, jestli i únava nesehrála svoji roli, ale pro oba týmy to bylo stejné. Dlouho to bylo z obou stran ospalé, Chomutov pak vycítil šanci po našich ztrátách a neproměněných střelách. Nebyly jsme prostě tolik důrazné. A bylo tam i dost dalších aspektů, které nehrály v náš prospěch, třeba trestné hody a doskoky. Tím pádem přišla zasloužená prohra,“ konstatovala Romana Ptáčková, trenérka Lvic.

Stav série je nyní 2:2 na zápasy, rozhodující pátá čtvrtfinálová bitva se odehraje v sobotu od 16 hodin v královéhradecké hale na Eliščině nábřeží.