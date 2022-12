Hradec neměl s papírově slabšími soupeřkami vůbec žádné slitování a předposlední celek tabulky v hale na Eliščině nábřeží vyprovodil rozdílem čtyřiačtyřiceti bodů, když rozhodnuto bylo již do přestávky.

„Na týmu bylo vidět, s jak obrovskou chutí hrál. Možná je to zapříčiněno i tím, že v listopadu jsme hrály jednou a v prosinci to byl teprve druhý zápas, takže si každá hráčka chtěla pořádně zahrát. Měly jsme před utkáním nějaké zdravotní problémy, tak jsem ráda, že během prvního poločasu bylo rozhodnuto a mohlo si zahrát i několik dorostenek. Celkově to byl velmi slušný výkon celého týmu,“ uvedla hradecká trenérka Romana Ptáčková.

Chance ŽBL - 12. kolo

Sokol Hradec Králové – Slovanka 94:50 (26:14, 54:30, 79:38). Body: Effangová 28, Zeithammerová 17, Vojtíková 12, Velichová 11, Pokorná 7, Havrylchyková 6, Bolardtová 5, Brožová 4, Fišerová 2, Leopoldová 2 – Hálová 15, Ondroušková 11, Mervínská 10, Domuzin 6, Nádvorníková 4, Svatoňová 4. Rozhodčí: Komprs, Kremser, Karabínová. Trojky: 11:2. Trestné hody: 7/5 – 7/4. Doskoky: 58:41. Fauly: 12:13. Diváci: 123.

Aktuální tabulka

1. USK Praha 9 9 0⋌950:419 100%

2. KP Brno 10 8 2⋌720:686 80%

3. Žabiny Brno 11 8 3⋌856:759 73%

4. Hradec Králové 10 6 4⋌721:694 60%

5. Ostrava 10 6 4⋌667:662 60%

6. Chomutov 10 5 5⋌716:724 50%

7. Slavia Praha 10 4 6⋌635:727 40%

8. Kara Trutnov 11 2 9⋌745:938 18%

9. Slovanka 9 1 8⋌615:743 11%

10. Strakonice 10 1 9⋌567:840 10%