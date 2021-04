Dopadlo to asi tak, jak se zhruba očekávalo. Prohra o tři body znamená, že se jednalo o vyrovnaný zápas. Řeč je o úvodní bitvě předkola play off Kooperativa NBL, v níž hradečtí basketbalisté padli v Děčíně minimálním rozdílem (86:89), což jim před čtvrteční domácí odvetou dává solidní postupové vyhlídky směrem ke čtvrtfinále.

Hradecké možná může trochu mrzet, že v poslední minutě ztratili vedení 86:84 a místo dvoubodového náskoku tak mají tříbodové manko. To ovšem v basketbalu není mnoho. Na druhou stranu kdyby někdo v průběhu první půle, hlavně v úvodní čtvrtině, sázel na vyrovnanou koncovku, málokdo by mu asi věřil. Domácí totiž byli pány na palubovce a během úvodní dvacetiminutovky byli dvakrát až ve čtrnáctibodovém vedení.

KOUČ: DOBRÝ VÝSLEDEK

„Jsem nakonec rád, že jsme si přivedli velmi dobrý výsledek a máme jen tříbodovou ztrátu. S tím jsem spokojen, je o co hrát. Jen mě mrzí, že jsme nezachytili nástup domácích, ač jsme se na to připravovali. Tam jsme byli zralí na ručník. Ale postupně jsme se začali trefovat a vracet do zápasu. Nakonec podle mě vyhrál šťastnější tým. My máme, co jsme chtěli. Vyhrát o bod či prohrát o tři, to v podstatě asi nic neřeší,“ uvedl Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.

„Válečníci hráli výborně, byl to dost náročný zápas a zvítězil možná lepší tým. Po trojce Filipa Halady jsem věřil, že zápas dotáhneme do vítězného konce, ale nepodařilo se. Když se ale podívám zpátky, tak v prvním poločase jsme prohrávali o deset. V úvodní čtvrtině na nás domácí vletěli a dostali jsme 30 bodů. To s námi nevypadalo dobře. Je super, že jsme se dokázali vrátit do zápasu a do poslední chvíle hráli o vítězství. Nakonec to skončilo jen o tři, což je celkem dobrá výchozí pozice, ztráta není tak hrozná. Dá se říct, že se začíná prakticky od nuly. Rozhodne se u nás doma a já věřím, že se nám to podaří,“ řekl po zápase Peter Sedmák, pivot východočeského celku.

Hradecký tým už nastoupil kompletní, přestože několik hráčů ještě není úplně zdravotně v pořádku. „Někteří kluci jsou limitovaní, ale na takovýto zápas jsme je už delší dobu šetřili. Určitě naší hře pomohli. Myslím si, že to překousnou a budou bojovat dál,“ upřesňuje trenér.

Jak to bylo a je teď s postupovými šancemi? „Děčín je jasný favorit, o tom ani není třeba se bavit. Na nás není takový tlak a postup by byl třešničkou na dortu této úspěšné sezony. Tlak je teď na soupeři a uvidíme, jak se s tím popere,“ hlásil už před dvojzápasem Sedmák.

„Před touto sérií to bylo padesát na padesát, ale v tuhle chvíli je favoritem Hradec, protože hodně využívá výhody domácího prostředí,“ tvrdí před odvetou děčínský kouč Tomáš Grepl. Jeho celek má solidní aktuální formu, když poslední čtyři duely vyhrál.

NEMUSÍME, ALE CHCEME. TLAK SI NEPŘIPOUŠTÍME

„Samozřejmě hrozně chceme postoupit, protože letošní sezona je povedená, ale nějaký tlak, že musíme, si nepřipouštíme. Nervózní nejsme, jsme v klidu, ale cítíme šanci. Myslím si, že Děčín je pořád mírný favorit. Má dva nové hráče, kteří velmi dobře zapadli do týmu, širší lavičku, větší rotaci, zkušenosti ze zápasů play off a celkově styl Válečníků nahrává zápasům ve vyřazovacích bojích. Ale my jim doma nedáme nic zadarmo,“ říká rezolutně Lubomír Peterka.

Čtvrteční odveta se hraje od 18 hodin v třebešské hale. „Zápas o všechno. Ve čtvrtek nás čeká rozhodující bitva o historicky první postup do play off v KNBL. Abychom postoupili, musíme vyhrát minimálně o 4 body. Věřím, že naši hráči vstoupí do zápasu s koncentrovanou hlavou a s jasným cílem vyhrát o co nejvíce bodů,“ přeje si Lukáš Rovenský, asistent hradeckého trenéra.