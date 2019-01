Hradec Králové - Basketbalistka Andrea Ovsíková získala s Hradcem první medaili – bronz v Českém poháru.

Po týdnu zdravotních problémů se vrátila k týmu a hned s ním vybojovala bronzové medaile v Českém poháru. Přestože hradecká basketbalistka Andrea Ovsíková nedostala na turnaji Final Six ve Strakonicích takovou minutáž, pomohla „Lvicím“ k vynikajícímu výsledku.

Rozhovor

Povězte, jak váš tým oslavil bronz?

Po sobotním zápase jsme se rozprchly domů, někdo jel do Prahy a někdo zůstal ve Strakonicích, takže žádná velká oslava nebyla. Když to všechno dobře dopadne, to hlavní plánujeme až ve středu.

Kam osobně řadíte tento úspěch?

Určitě mezi svoje největší. V Hradci jsem pět let a za tu dobu jsme žádnou medaili nezískaly. Třetí místo v Českém poháru je velký úspěch. Konečně jsem se dočkala pěkného umístění.

Když shrneme všechny tři zápasy, dá se říct, že družstvo ze sebe vydalo to nejlepší?

Stoprocentně. Myslím, že na tomto turnaji jsme předvedly výkony, za které se nemusíme stydět. Šlo především o týmové pojetí. Jedna za druhou jsme se doplňovaly. Zužitkovaly jsme práci v tréninku. I proti USK jsme odehrály pěkný zápas. Prohrály jsme jen o čtyřiadvacet bodů, což byl v podstatě ještě lepší výsledek, než který uhrálo Frisco ve finále.

Neočekávala jste v souboji o třetí příčku vyrovnanější průběh?

To každopádně. Překvapilo nás to. Viděly jsme zápas VŠ s Friskem a v něm zahrály Pražanky výborně. Věděly jsme, že nás čeká těžký duel a rozhodovat budou maličkosti.

Na druhou stranu vás mohl výkon VŠ ještě více nabudit, ne?

Spíše jsme k utkání přistoupily trochu s respektem a hlavně zodpovědně. Soupeřky nás možná malinko podcenily, neboť proti Frisku byly blízko k vítězství. Asi si myslely, že s námi to bude hračka. A byl to právě opak. Překvapily jsme je. Vítězství o patnáct bodů, to z nás nečekal asi nikdo.

Během tří dnů jste hrály tři duely. Jak náročné to bylo pro tým?

Já z tohoto pohledu moc říkat nemůžu. Po týdnu, kdy jsem byla v nemocnici, jsem ve Strakonicích odehrála jen pár minut. Ale pro ostatní to bylo určitě nesmírně náročné. Dneska (včera) jsme dostaly volno. Věřím, že holky nebudou unavené a díky úspěšnému výsledku se to otočí v náš prospěch. Hlavní je, abychom neměly žádné zdravotní problémy.

Zaútočíte na bronz také v lize?

Domnívám se, že bychom mohly. Víme, že liga je letos hodně vyrovnaná. Trochu bude rozhodovat štěstí a jak se kdo popere se zdravotními problémy. Myslím si, že máme tým, který by to mohl zvládnout. Určitě to bude zajímavé. Nedokážu říct, jak všechno dopadne. Můžeme skončit šesté nebo třeba třetí. Nikdy nevíte.

Základní část je minulostí. Jak hodnotíte šesté místo?

Začátek byl nic moc, takový váhavý. Ke konci jsme však už předváděly pěkné výkony. Možná to bylo trochu překvapivé. Nicméně já jsem spokojená, probojovaly jsme se do nadstavbové skupiny A1, takže co víc si přát. Teď jenom zvládnout úspěšně i další část sezony.

Ve středu vstoupíte do skupiny A1 domácím duelem se Slovankou (od 18.30 hodin). Budete se chtít před play off dostat co nejvýš, abyste pak měly lepší výchozí pozici?

Určitě se o to budeme snažit. Podle mě ale není rozhodující, na koho pak narazíme, neboť i ve skupině A2 jsou týmy, proti nimž je těžké hrát. Asi nemůžeme počítat s tím, že bychom narazily na Pardubice nebo na Karlín. (usměje se)

Petr Tomeš