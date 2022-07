Východočeský pilot po dalším zářezu na prestižním podniku přiznal. „Pořád je to pro mě speciální soutěž. Se škodovkou spolupracuji od roku 2009 a poprvé jsem Bohemku vyhrál v soukromém týmu. Jsem hrozně rád, že nám to vyšlo,“ uvedl čtyřicetiletý matador. Mistr světa v kategorii WRC2 s mladoboleslavským továrním týmem nyní spolupracuje jako testovací jezdec. „Jestli jsem někde vyhrál více než desetkrát? Netuším. Statistiky jdou pořád mimo mě a určitě si to do deníčku psát nebudu," pousmál se Kopecký po 58. vítězství na českých soutěžích.

Z Rally Bohemia v neděli 10. července 2022.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Tomu k další výhře dopomohlo i odstoupení dvou jeho největších konkurentů. Díky špatně zvolenému obutí ztrácel Kopecký na Václava Pecha v průběhu soutěže už šest vteřin. Jenže jeho dlouholetý rival musel kvůli technickým problémům ze závodu odstoupit. „Zadřela se nám kladka na motoru, přes kterou běží řemen alternátoru a vodní pumpy. To rozcupovalo řemen, a i když jsme se ho snažili vyměnit, protože jsme ho vezli sebou, tak jsme zjistili, že kladka se netočí a dál by to nejelo,“ řekl zklamaný Pech.

Poté se před Kopeckého dostal i Filip Mareš, ale ani on cílovou pásku neproťal, když mu také vypověděla službu technika. Nutno podotknout, že osminásobný mistr České republiky se k Marešovi neustále přibližoval a s největší pravděpodobností by ho předjel.

„V sobotu to bylo docela dobré, i když nás nakonec přeskočil Venca o sedm desetin (vteřiny). V neděli to začalo špatně, zvolil jsem totálně špatné pneumatiky. Nechal jsem se unést obrázky ze sobotního večera, kde bylo vše pod vodou a myslel jsem si, že to nemůže uschnout," popsal Kopecký, jenž vyrazil na pneumatikách na mokro.

Na třech erzetách, které následně musel absolvovat, ztratil půl minuty. „Byla to hloupá chyba, asi největší, kterou jsem v rallyeové kariéře při volbě pneumatik udělal," přiznal Kopecký. Pomohly mu i Pechovy problémy. Na Mareše sice útočil, ale jistý výhrou si nebyl. „Stáhli jsme ho a nakonec měl i on technické problémy. Měli jsme štěstí," doplnil závodník z Kostelce nad Orlicí.

Další podnik seriálu mistrovství republiky se pojede až na konci srpna. Na programu bude legendární závod Barum Czech rallye Zlín.



Výsledky Bohemia rallye Mladá Boleslav

1. Kopecký, Hloušek 1:31:04,0, 2. Wagner, Winter (Rak./oba Škoda Fabia Rally2 Evo) -30,8, 3. Stříteský, Hovorka (Škoda Fabia R5) -1:23,8, 4. P. Semerád, Persein (Škoda Fabia Rally2 Evo) -1:37,3, 5. Březík, Krajča -2:04,8, 6. Jirásek, Machů -4:49,7, 7. K. Trojan, Jůrka (všichni Škoda Fabia R5) -5:44,1, 8. M. Vlček, Skripová (Hyundai i20 R5) -6:12,0.



Průběžné pořadí MČR: 1. Kopecký 291, 2. Mareš (Škoda Fabia Rally2 Evo) 204, 3. Stříteský 168.