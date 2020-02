Panuje těsně po konci kvalifikace zklamání, byť ještě před turnajem byste druhé místo zřejmě brali?

Za mě osobně panuje obrovské zklamání. Po dvou utkáních jsme poslední zápas totálně nezvládli. Na druhou stranu jsme nepatřili mezi favority na postup ze skupiny, teď o našem postupu rozhodnou až zápasy s Chorvatskem.

Co přesně se podle vás v prvním poločase s Kazachstánem nepovedlo?

Dle mého si soupeř šel za postupem daleko více než nás tým. Hlavně brazilští hráči ukázali velkou kvalitu. Věděli jsme, co Kazachstán bude hrát, ale i přesto jsme první poločas absolutně nezvládli.

V baráži vás čekají Chorvati. Jak moc nepříjemný soupeř to je?

Chorvatsko má šest nebo sedm skvělých hráčů a řekl bych, že budou favorité na postup. Věřím, že pokud se nám podaří navázat na zápasy se Slovinskem a Rumunskem, tak můžeme uspět.

Co vaše osobní výkony? Vaše góly byly v konečném součtu velmi důležité…

Nerad hodnotím svoje výkony. Ale jsem zklamaný ze svého vystoupení z posledního zápasu. Určitě to nebyl jeden z mých nejlepších výkonů. Bohužel i díky tomu jsme přímo na mistrovství nepostoupili.

Co váš názor na návštěvy v Brně? Byla podpora fanoušků cítit?

Obrovská poklona všem, kteří přišli a fandili nám. Za stavu 0:4 s Kazachy povzbuzovali, za to patří velký dík. Pro nás hráče to byl velký zážitek hrát před plnou halou a motivovalo nás to snažit se předvést to nejlepší.