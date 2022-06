Také v příštím ročníku I. ligy házenkářů budou krajské Deníky sledovat počínání kompletního tria z regionu. Ačkoliv původně coby jedenáctý tým loňské sezony hráči Dvora Králové nad Labem sestoupili do druhé ligy, nakonec dostali možnost v soutěži setrvat.

„A nabídky jsme rádi využili,“ hlásí z města na Labi prezident klubu Pavel Etrich, jenž je zároveň stále členem hráčského kádru. Ten dvorský je složen takřka výhradně z odchovanců klubu, o to větší význam účast ve druhé nejvyšší soutěži v republice pro město má.

Dvoráci na jaře o záchranu první ligy bojovali do posledního kola, nakonec nezvládli minisouboj s krajským rivalem z Náchoda, za kterým zaostali o pouhé tři body.

Záchranu Náchodu vystřelil Cvejn. Zato Dvoráci z první ligy po letech sestupují

Jak ale došlo k tomu, že název klubu 1. HK Dvůr Králové nad Labem z prvoligové mapy nezmizí? Východočeši mohou děkovný dopis zaslat na Slovensko, přesněji do Prešova. Posun, chcete-li návrat jednoho mužstva do I. ligy má totiž na svědomí dění v Extralize mužů. Deníku to potvrdil manažer soutěží Ondřej Šimůnek.

„O složení Extraligy mužů, jakožto nejvyšší soutěže v házené v České republice, rozhodla Exekutiva Českého svazu házené na základě žádosti klubu Tatran Prešov, který se ucházel o účast v ročníku 2022/2023 oficiální cestou. Tato žádost byla následně podpořena názory většiny stávajících extraligových účastníků, za jejichž podpory rozhodla Exekutiva rovněž o navýšení počtu účastníků soutěže na čtrnáct. Díky tomuto rozhodnutí se, i přes neúspěšně odehraná dvě barážová utkání, v soutěži udrželo družstvo HC Cement Hranice.“

I. liga mužůZdroj: denik.czS ohledem na navýšení počtu účastníků nejvyšší soutěže pak bylo řešeno také složení druhé nejvyšší soutěže, a sice I. ligy mužů, ze které původně dle výsledků baráží o postup z druhých lig, sestoupilo družstvo Házená Hustopeče.

„Z baráže si postup vybojovaly Tatran Bohunice a Sokol Šťáhlavy. Struktura družstev nyní pro ročník 2022/2023 čítá celkem dvanáct účastníků v rámci celostátní soutěže. Konkrétně se jedná o následující mužstva: HBC Jičín B, TJ Náchod, 1. HK Dvůr Králové nad Labem, Tatran Litovel, HC Zlín, Klub Házené Vsetín, TJ JM Chodov, Házená Velká Bystřice, Sokol Vršovice, HK Bystřice pod Hostýnem, Tatran Bohunice a Sokol Šťáhlavy,“ doplnil informaci Ondřej Šimůnek.

Baráž o první ligu

1. zápasy: Sokol Šťáhlavy – TJ Sokol Nové Veselí B 34:25, Lesana Zubří – Tatran Bohunice 32:30

2. zápasy: Tatran Bohunice – Lesana Zubří 34:22, TJ Sokol Nové Veselí B – Sokol Šťáhlavy 32:28

Zbývá dodat, že postup z I. ligy do Extraligy na jaře oslavil celek TJ ČZ HBC Strakonice 1921.

„Po neúspěšném finiši poslední sezony jsme samozřejmě už počítali s účastí ve druhé lize, takže máme určitě radost. Na naší letní přípravě to ale nic nemění, ta by v nižší soutěži byla stále stejná. Tým bude podobně jako dosud stavěn pouze na lokálních hráčích. Snad se nám oproti loňsku budou vyhýbat zranění. Mladíci v uplynulé sezoně posbírali zkušenosti, nyní by je měli zúročit,“ doplnil nejvyšší muž dvorské házené Pavel Etrich.