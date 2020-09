Dekstone Tuři Svitavy – ERA Basketball Nymburk 84:107 (15:32, 40:47, 61:72). Body: Proleta 23, Svoboda 22, Marko 12, Slezák 11, Křivánek 7, Welsch 4, Sehnal 3, Dragoun 2 – Prewitt 18, Kovář 15, Dalton 13, Hruban 13, Šafarčík 12, Kříž 12, Benda 7, Harding 7, Rupnik 7, Bragg 2, Tůma 1. Rozhodčí: Hruša, Scholze, Vošahlík. Fauly: 23:26. Pět chyb: Proleta (Svitavy). Trestné hody: 19/13 – 23/17. Trojky: 11:12. Doskoky: 39:50. Diváci: 416.

„Po první čtvrtině se zdálo, že dostaneme výprask o padesát bodů, ale naštěstí ve druhé a třetí čtvrtině jsme ukázali charakter a sílu, kterou máme, a byli jsme Nymburku minimálně vyrovnaným soupeřem,“ vyjádřil se trenér Lukáš Pivoda. Nymburk sice neustále držel vedení, ale pořád nebylo rozhodující, vždyť na začátku 36. minuty to bylo 78:84 a co je v basketbale šest bodů, že… Jenomže zbývající pasáž zápasu prohráli Tuři 6:23! „Mrzí mě, jak to dopadlo, protože si myslím, že konečný výsledek neodpovídá tomu, co jsme viděli. Bohužel jsme však poslední tři minuty úplně odešli,“ litoval autor dvaadvaceti svitavských bodů Matěj Svoboda.

USK Praha – BK JIP Pardubice 66:99 (14:33, 32:51, 50:78). Body: Kolář 14, Mareš 13, Štěrba 10, Vyroubal 9, Samoura 8, Macura 8, Sehnal 3, Bátovský 2, Vlk 2 – Dunans 18, Vyoral 17, Švrdlík 16, Merešš 14, Potoček 13, Svoboda 11, Heřman 5, Škranc 3, Slanina 2. Rozhodčí: Kučírek, Salvetr, Pokorný. Fauly: 22:24. Trestné hody: 26/15 – 23/19. Trojky: 10:12. Doskoky: 27:40. Diváci: 232.

Čerstvý vítěz Alpe Adria Cupu vtrhl do utkání jako stoletá voda. Už v polovině čtvrté minuty vedl dvojciferným rozdílem. A v deváté už měla Beksa k dobru čtyřiadvacet bodů. Nakonec také vyhrála o třicet, když ji k pokoření stovky chyběl jediný bod. Pardubice podaly kolektivní výkon, když hned šestice zaznamenala dvojitá čísla. „Vstoupili jsme do utkání velmi soustředěně, asi nejvíce za posledních pár zápasů. Hráli jsme intenzivně, kvalitně a předvedli jsme dva solidní poločasy,“ chválí tým kouč Kenneth Scalabroni.

NH Ostrava – Královští sokoli Hradec Králové 66:73 (12:18, 28:43, 50:55). Body: P. Bohačík 17, Týml 16, Alleyn 9, Heinzl 7, R. Pumprla 6, Nábělek 4, Šmíd 4, Lukáč 3 – Lošonský 23, Sedmák 15, Stamenkovič 10, Halada 10, Šoula 7, Brožek 5, O. Peterka 3. Rozhodčí: Vondráček, Nejezchleb, Zatloukal. Fauly: 24:21. Pět chyb: Nábělek (Ostrava). Trestné hody: 24/16 – 29/22. Trojky: 2:3. Doskoky: 37:36. Diváci: 350.

V první půli Hradec na palubovce kraloval a vybudoval si až sedmnáctibodový náskok. Jenže ten po přestávce ztratil. Nakonec se však projevila zkušenost hostujícího týmu a výhra putovala přece jen na východ Čech. „Jsem hrozně rád, že jsme první zápas vyhráli, ale doklopýtali jsme k tomu hrozným způsobem,“ kroutil hlavou Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů. „Po půlroce konečně začala liga, všichni jsme se těšili. První poločas byl od nás výborný, ovšem po změně stran to byla katastrofa,“ dodal hradecký křídelník Filip Halada.

Další výsledky – 1. kolo: Olomoucko – Děčín 91:77, Brno – Kolín 78:61, Ústí nad Labem – Opava 94:96.