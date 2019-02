Hradec Králové - Za necelý týden se v Hradci Králové uskuteční jarní „klasika", závodit se bude na pět a deset kilometrů.

Jen necelý týden zbývá do startu první jarní běžecké „klasiky" v Hradci – Křížové desítky.

Již potřetí se v pravidelném termínu, v sobotu 11. dubna, sejdou na Lesním hřbitově v Hradci stovky vytrvalců, aby otestovali jarní formu. Bok po boku se zde objeví špičkoví běžci se širokou běžeckou veřejností, která je ve východočeské metropoli každým rokem početnější. Jedinečná koncepce závodu, kdy se běží do kříže, umožňuje neustálý kontakt mezi všemi závodníky.

Stavitel trati a hlavní pořadatel Roman Šinkovský k tomu říká: „Trasa závodu je vedena po celou dobu v krásném prostředí příměstských lesů po rovinatém a novém asfaltu, navíc mimo jakoukoli dopravu. Díky třem obrátkám, které navedou běžce do tvaru kříže, mohou i ti pomalejší sledovat čelo závodu, což se při žádném jiném závodě nepoštěstí. Kontakt mezi účastníky vytváří skvělou atmosféru, která žene každého do cíle. Křížová desítka je vhodná i pro úplné začátečníky. Kdo si však netroufne na celou distanci, může se přihlásit do závodu na pět kilometrů. Samozřejmostí bude elektronická časomíra a občerstvení během závodu i po něm."

Křížová desítka je tradiční příležitostí i pro děti, aby si vyzkoušely závodní běhy na kratší vzdálenost. Navíc pro ně bude připraven i doprovodný sportovní program. Akci pořádá občanské sdružení Sportvisio, které do Hradce přivedlo půlmaraton a nově také maraton.

„Je úžasné vnímat, jak si královéhradecká veřejnost vzala naše akce za své a mnozí s našimi závody rostou i běžecky. Pro mnohé z nich je Křížová desítka odrazem k půlmaratonské distanci, potažmo nově i k maratonské klasice," dodává Šinkovský. Více informací o závodech a přihlášky naleznete na webu www.sportvisio.cz.