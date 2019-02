Start třiadvacetileté Ledecké ve Špindlerově Mlýně byl předběžně domluven, ačkoli se v Krkonoších jedou slalom a obří slalom, jež nepatří k nejsilnějším disciplínám české "obojživelnice". Kvůli vývoji ve snowboardovém SP, který má šanci ovládnout počtvrté za sebou, se však pražská rodačka rozhodla jinak.

"Sportovní stránka věci dostala přednost. Všichni bychom sice moc rádi viděli Ester ve Špindlerově Mlýně, kde s lyžováním začínala, ale musíme plně respektovat její sportovní ambice, které jsou stále jasnou prioritou," uvedl v tiskové zprávě David Trávníček ze společnosti Sport Invest Marketing, která Ledeckou zastupuje.

Rozhodl boj o glóbus

Dvojnásobná mistryně světa na snowboardu po víkendových závodech SP v Číně vede celkové hodnocení seriálu s náskokem 110 bodů před Rakušankou Sabine Schöffmannovou a 121 bodů před třetí Němkou Selinou Jörgovou. Do konce sezony už zbývá jen paralelní obří slalom ve Scuolu 9. března a poté 23. března finálový závod ve slalomu v německém Winterbergu.

"Roli hrálo i to, že se ve Špindlerově Mlýně jede obří slalom a slalom, což nejsou nejsilnější disciplíny Ester. Při kombinaci dvou sportů se musí často rozhodovat podle aktuální situace na poslední chvíli, což je u ní zcela běžné. Pokud by neměla šanci vyhrát Světový pohár na snowboardu, určitě by se ráda ukázala i českým fanouškům, kteří ji hodně podporují. Když ale tahle šance existuje, nedovolí Ester její závodní srdce závěr sezony na snowboardu vypustit," uvedl Trávníček.

"Kolizi termínů řeší Ester během celé sezony, kvůli tomu přišla i o snowboardové mistrovství světa," připomněl fakt, že Ledecká místo šampionátu na snowboardu v americkém Park City dala přednost lyžařskému MS v Aare.

Ve Špindlerově Mlýně by neměla chybět kompletní světová špička v technických disciplínách včetně hrdinek nedávného šampionátu Američanky Mikaely Shiffrinové či Slovenky Petry Vlhové.