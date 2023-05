Čeští judisté finišují přípravu na mistrovství světa v Kataru, které odstartuje už tuto neděli. Radost z vrcholné akce jim ale poněkud kalí rozhodnutí mezinárodní federace IJF, jež povolila start ruských a běloruských judistů na vrcholných akcích. S tím nesouhlasí ani dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek. „Můj postoj je takový, že by tam měli startovat spíš ukrajinští sportovci než ruští. Stojím za vyjádřením Českého svazu juda,“ nechal se slyšet dvaatřicetiletý zápasník.

Lukáš Krpálek na tiskové konferenci před MS. | Foto: Iva Roháčková

Plénum Českého svazu juda ve svém prohlášení vyjádřilo nesouhlas s rozhodnutím mezinárodní federace, zároveň ale oznámilo, že čeští zápasníci se světového šampionátu zúčastní kvůli důležitosti olympijských her. Právě o body na tuto akci budou čeští sportovci v čele s Krpálkem v Kataru bojovat.

„Turnaj je pro mě důležitý, protože budu bojovat o body do olympijské kvalifikace. Budu jich chtít urvat co nejvíc a co nejlepší výsledek. Změna váhy, kterou jsem letos udělal, má za následek, že v této kategorii moc bodů nemám. Proto pro mě bude každý zápas a turnaj důležitý,“ vyhlásil Krpálek, který se opět vrátil do váhové kategorie do 100 kilogramů.

Jak v ní, tak v té nejtěžší dokázal vybojovat po jedné zlaté olympijské medaili. V současnosti ale vycítil, že je načase vrátit se do polotěžké váhy, v níž nastupoval na hrách v Riu. „Dostal jsem změnou kategorie nový impuls, je to pro mě nová motivace. Poslední rok jsem ve vyšší kategorii byl častokrát zraněný. Dávali jsme to za vinu tomu, že se peru se soupeři, kteří jsou o padesát šedesát kilo těžší,“ vysvětloval Krpálek.

„Letos v Paříži jsem si bohužel zranil rameno, takže se mi tahle teorie trochu zhroutila,“ dodal český judista, kterého před mistrovstvím světa čeká ještě shazování. Jak prozradil, aktuálně stále váží 109 kilogramů.

„Mám devět dní na devět kilo. To je kilo na den. Co se jinak týče hubnutí, tak jsem to očekával trošičku horší po sedmileté pauze nehubnutí a dopřávání si jídla. Samozřejmě zdravého. Kupodivu to ale šlo docela dobře. Na hubnutí se člověk tolik netěší, ale musí si s tím poradit,“ popsal.

Tréninky proti těžké váze

Závěr přípravy před světovým šampionátem strávil Krpálek v Japonsku, kde absolvoval řadu tréninkových zápasů. Některé z nich přitom i proti zápasníkům z těžké váhy. „Klíčové bylo se rozeprat, protože výpadek se zápasů tam byl. Důležité bylo sbírat objemy zápasů, což se povedlo. Tréninkových zápasů jsem absolvoval opravdu hodně desítek. Všichni věděli, že jdu zápasit v kategorii do 100 kilogramů, ale hodně za mnou chodili i kluci z vyšší váhy. Já jsem člověk, který neříká ne, takže jsem s nimi chodil a možná se mi s nimi pralo líp, než když jsem byl těžká váha,“ vyprávěl Krpálek.

„Na několika trénincích jsme měli japonskou reprezentaci, mohl jsem porovnat síly s těmi nejlepšími. Ze všech zápasů jsem měl skvělý pocit a doufám, že tomu tak bude i při mistrovství světa,“ přeje si český judista, kterého už podle jeho slov zraněné rameno nelimituje.

Zdroj: Youtube

„Ukázalo se, že drží a že je skoro stoprocentně v pořádku. Teď nás čekají poslední tréninky v Praze a poslední závěrečná příprava, kterou trošičku limituje můj stav, co se týče nachlazení. Není to ale tak hrozné, aby mě to limitovalo více,“ doplnil ke svému zdravotnímu stavu Krpálek.

Vyhovovat mu proto v Kataru asi příliš nebudou přechody mezi klimatizovanými interiéry a horkem, které v tomto emirátu panuje. „Už je tam čtyřicet stupňů, tak si bude muset dát pozor,“ upozornil Krpálkův trenér Petr Lacina a dodal, na co si jeho svěřenec v nižší váhové kategorii bude muset dávat pozor.

„Největší rozdíl je v soutěžní taktice. Zápasníci jsou rychlejší, Lukáš se bude muset prát. Nebude to přetahovaná a nebude moct zachrápat. Ti závodníci jsou schopní svojí rychlostí překvapit. Bude muset být v pohybu, v dynamice a řezat se. Ne čekat,“ popsal.

Odreagovat se od samotných zápasů se pak Krpálek bude moci při sledování hokejového mistrovství světa, které startuje 12. května. „Rád se podívám, rád sleduju jiné sporty. Nevím, jestli se budu dívat během zápasového dne, ale rozhodně to budu sledovat. Všichni jsme sportovci a rádi se podíváme. V tom je obrovská výhoda olympiády, že člověk může jít zafandit i jiným sportovcům. V tom je olympiáda úžasná,“ prozradil Krpálek závěrem.